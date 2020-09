Yam, Direk Andoy, ipinangako ang magandang ending ng 'Love Thy Woman'

MAYNILA -- Isang magandang pagtatapos ang ipinangako ng direktor ng "Love Thy Woman" na si Andoy Ranay.

Ito ang ibinahagi ni Ranay nitong Lunes, Agosto 31, bilang reaksiyon sa mga nagnanais na magkaroon pa ng extension ang serye.

"Kumbaga nakasanayan na nila. Kasama nila itong buong lockdown hindi ba? Noong ECQ, MECQ, GCQ kasama nila ang 'Love Thy Woman' so parang nakasanayan na nila kasama na tuwing hapon ito ang papanoorin nila kaya mami-miss lang nila," ani Ranay.

"Pero bibigyan po namin kayo ng magandang ending. Huwag po kayong mag-alala," dagdag ni Ranay.

Para naman sa isa sa mga bida ng serye na si Yam Concepcion, nakakatuwa na nais ng mga manonood na magpatuloy pa ang serye. Pero giit niya, gustuhin man niya ay malabo na itong mangyari.

"That's very flattering at saka masarap sa pakiramdam 'yan. Siyempre pinaghirapan namin lahat ng mga eksena, lahat ng mga ilalabas namin na mapanood ng audience. Maganda that they are very into the show. Ang saya," ani Yam.

"So tignan natin kung magkaroon ng Book 2, pero parang malabo yata 'yon. Kahit gusto ko man magkaroon ng Book 2. Siguro we just promise, pina-promise namin sa inyo na magiging maganda 'yung ending. Hindi namin kayo madi-disappoint, 'yun na lang," dagdag ni Yam.

Sa ngayon ay nasa huling dalawang linggo na ang "Love Thy Woman" kung saan bida rin sina Kim Chiu, Xian Lim, Sunshine Cruz at Eula Valdez.

Napapanood ang "Love Thy Woman" sa Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live pagkatapos ng "It's Showtime."