Pinay singer 'di inasahan ang pagkapanalo sa 'The Voice Kids UK'

Hinirang na grand winner ng "The Voice Kids UK 2020" ang Filipino singer na si Justine Afante. Screengrab

Aminado ang Filipino singer na si Justine Afante na hindi niya inasahang siya ang mananalo sa "The Voice Kids UK 2020."

Ayon kay Afante, bukod sa sayang dulot sa pagkapanalo, ipinagpapasalamat din niya ang mga karanasan sa pagsali sa singing competition.

"I’m feeling happy and so proud and so grateful that I got to experience amazing things and I was so lucky I was the chosen one," ani Afante sa panayam ng ABS-CBN News.

Watch more in iWant or TFC.tv

"I enjoyed every moment of it and I will never forget such an amazing experience," dagdag niya.

Ito ang unang pagkakataong nagwagi ang Pinoy sa "The Voice Kids UK."

Nagpasalamat din si Afante sa mga kababayang sumuporta sa kaniya.

"Thank you for supporting my journey and I’m so happy we all came together and it all brings out the Filipino pride in all of us," aniya.

Pinabilib ni Afante, na kasama sa team ni Pixie Lott, ang mga coach ng competition noong finale nang kantahan niya ang "Listen" ni Beyoncé.

Dalawa pang Pinoy ang nagpabilib sa kompetisyon: ang 7-year old na si Victoria Alsina, na pambato ni will.i.am sa finals, at si Joshua Regala.

Bagaman hindi nakapasok sa finals si Regala, naglabas agad ito ng sarili niyang kanta.

"[I] want to thank God for all the blessings and I want to thank my parents," ani Regala.

Noong Hulyo, sumabak din si Regala sa virtual World Championships of Performing Arts 2020, kung saan nakakuha siya ng gold medal sa junior vocal category.