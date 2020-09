‘My music can't feed anymore’: Musikero sa Benguet, binebenta ang gitara sa gitna ng pandemya

MAYNILA — Dahil sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic, isang musikero sa La Trinidad, Benguet ang nagbebenta ng kanyang mga instrumento para matustusan ang kanilang pangangailangan sa buhay.

“My music is not feeding me and my family any longer nor can it pay for the bills as it used to either. It pains me to let these beloved [ones] go, especially these 2 guitars who helped a lot in my musical journey throughout those years but I have to,” sinabi ni Jon Sowac sa kanyang Facebook post.

“I hate to say this but [the music] industry as of now can no longer keep its musicians and staff alive,” dagdag pa niya.

Sa ngayon, naibenta na ni Sowac ang ilang mga mic, pedal at amplifier at aminado siyang mahirap para sa kanyang damdamin na pakawalan ang mga ito.

“Sa ibang items po okay lang kasi normal naman na po sa ’kin magbenta ng mga gears ko po. Pero 'uung sa guitars, ‘yun po talaga 'yung ilang beses kong sinubukang ibenta pero ‘di ko makaya … pero ngayon as in no choice na po talaga,” ani Sowac.

“Kailangan po kasi zero balance na po and wala na po pagkukuhanan. Kailangan po mag-shift muna ng trabaho po kaya parang palitan muna 'yung gitara ng motor para pang-errand service po muna siguro if not, puhunan pang-buy and sell online po,” dagdag pa niya.

Anim na taon nang musikero si Sowac at kumikita ng P10,000 hanggang P15,000 kada buwan sa mga gig sa mga hotel, bar, casino sa Baguio, Pampanga at Maynila.

Kwento pa niya, mahirap ngayon ang maging musikero at makipagsabayan sa social media para kumita.

“Wala na po ‘yung kinasanayan na physical stage. May YouTube naman po pero it would take a lot of time to grow followers po and aaralin mag-edit ng videos and all po,” ani Sowac.



“May online platform rin naman po like [Facebook] kaso siyempre let's be honest ‘pag di ka naman po sikat wala rin. Unlike sa usual gigs po, sikat ka man or hindi, siguradong may bayad ka po,” dagdag pa niya.

Plano ni Sowac na sumabak muna sa online business at magturo ng basics sa gitara sa social media habang wala pa ring mga gigs dahil sa pandemya.

“Kung makaipon ng enough amount sa pagbebenta ng mga natitirang instruments, pampuhunan po sa lilipatang trabaho or business po muna ... and while waiting, nagdidiskarte na rin po ng online jobs, ine-explore po kung pano pa magamit music ko online po like pagtuturo ng basic guitars po siguro,” ani Sowac.

Hiling din ni Sowac na suportahan ang mga local artists na nakikipagsapalaran sa pandemya.

“Kung may mga friends po tayong artists, support natin ‘yung mga simple ways na ginagawa po nila. If po may page of videos sila, malaking bagay na 'yung mai-share ma-like at ma-subscribe po sila. Wala naman po bayad ‘yun pero malaking tulong na po sa aming mga nagsisimula po,” aniya.

“Kung naman po nagbebenta-benta kami ng kung ano-anong gamit or pagkain, support pa rin po kung kayang bumili, malaking bagay na po ‘yun.”