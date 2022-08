Seth Fedelin, umiiwas na makumpara kay Daniel Padilla

MAYNILA -- Isang karangalan para kay Seth Fedelin ang bansag sa kanya ng ilan bilang Daniel Padilla Jr..

Pero pag-amin ni Fedelin, apektado rin siya sa ilan na nagsasabing sadya niyang ginagaya si Padilla.

"Happy po ako dahil nako-compliment ako na maganda. Pero 'yung iba, medyo naaano ako na pati raw 'yung, 'yung ini-specific nila na ginagaya ko daw," pauna ni Fedelin sa pinakabagong vlog ng batikang showbiz reporter na si Ogie Diaz.

Pag-amin ni Fedelin, may mga bagay siyang iniiwasan para 'di maikumpara kay Padilla.

"Ako po sa lahat ng mall shows ko iniiwasan ko talagang kumanta ng kanta ni Kuya DJ. Opo, sinasadya ko po," ani Fedelin.

"Alam ko sa sarili ko na hindi ko ginagaya. Kapag nasa loob ako ng bahay at kapag nag-vlog ako eh ito ako, kapag nakausap ako ng mga tao ito ako, hindi ko ginagaya," dgdag ni Fedelin.

"Kapag napapanood niyo po si Kuya DJ at tumayo siya sa harapan niyo, napaka-manly niya po tingnan at ako po ay hindi po ako ganun. Kapag tumayo po ako sa harapan niyo, mukha akong totoy. Kapag nagsalita ako, kapag nakipagkulitan ako sa inyo ay mukha akong totoy, mukha lang akong lumaki sa kanal. Pero ang dami nilang sinasabi," ani Fedelin.

Paglilinaw ni Fedelin, inis ang nararamdaman niya sa mga nagsasabing ginagaya niya si Padilla.

"Hindi ako nahe-hurt, naiinis. Hindi ako nasa-sad, pero naiinis ako. Kasi ang dami nilang sinasabi. Kasalanan ko po ba na nakikita niyo po sa akin? Siguro po, hindi ko po kasalanan, hindi ba po? Maraming salamat po sa ibang nakaka-appreciate, maraming salamat sa nagko-compliment. Kaya minsan kapag may nagsasabi sa akin na 'para kang si ano' minsan napapaisip ka na good ba ito o bad?" aniya.

Giit ni Fedelin, wala siyang intensiyon na gayahin si Padilla at ipinapakita lang niya kung sino siya.

"Siguro ang gagayahin ko lang po kay Kuya DJ, magiging honest po ako, siguro 'yung na-achieve niya. 'Yung blockbuster sa sinehan, 'yung movie nila na 'The Hows of Us,' siguro gusto ko maging ganun. Gusto ko makagawa rin ng ganun. 'Yun lang po ang gagayahin ko. Kasi hindi naman natin maitatanggi na si Kuya DJ ay iba po siya, napakalayo niya sa akin. Siguro 10 kaban pa ng bigas, siguro nga 20 pa o 100 pa nga. Alam ko po 'yon sa sarili ko," ani Fedelin.

"At hindi po ako magiging Daniel. At hindi ko po mapapalitan si Daniel. Ang gusto ko, kapag nakita ako ng mga tao sa labas, minsan po nakakarinig ako 'uy di ba 'yan 'yung partner ni ano?' Minsan po naiisip ko na balang araw masasabi po 'uy si Seth 'yan," dagdag ni Fedelin.

Ayon kay Fedelin, nakilala niya si Padilla dahil na rin sa pareho nilang mga kaibigan tulad ng aktor na si Joshua Garcia.

"Nakasama ko rin si Kuya DJ. At ito po para rin sa inyo, hindi ko po hinangad na o dinrive 'yung sarili kong pumasok sa grupo, hindi po ako ganoon. Kasi may [naririnig] ako, 'si Seth o dumidikit kay DJ.' Bawal kong dikitan? Bawal ko man lang ba kausapin at batiin? Gumalang na ako, 'Kuya DJ kamusta po?' Bawal po ba ako gumanun, hindi ba? 'Di ko po kasi ugali 'yung isisiksik. Saka ito po ah, plano ko lang po talaga ay galingan ko lang sa trabaho ko at laging maging mabait," ani Fedelin.

Sa panayam, binalikan din ni Fedelin kung paano siya nagsimulang makapasok sa industriya sa pamamagitan nang pag-awdisyon sa "Star Hunt" noong 2018.

Ayon kay Fedelin higit isang araw ang ginugol niya sa awdisyon, taliwas aniya sa sinasabi ng iba na mayroong tumulong sa kanya o backer para makapasok sa industriya.

"Doon ako napipikon dahil lahat po ng mayroon ako ngayon ay pinaghirapan ay pinaghirapan ko po. Twenty seven hours, 28 hours akong nag-audition. Seven months akong naghintay ng call back po. Walang tumulong sa akin," ani Fedelin.

Matapos naman maging housemate ng "Pinoy Big Brother" at makalabas ng Bahay ni Kuya, naging bahagi si Fedelin ng "Kadenang Ginto" kung saan ipinarehas siya sa aktres na si Andrea Brillantes.

Sa vlog, iginiit din ni Fedelin na maayos ang samahan nila ni Brillantes bilang magkatrabaho sa musical series na "Lyric and Beat."

"Sa 'Lyric and Beat' sa lahat ng trabaho namin ay professional kami dahil 'yun naman ang kailangan. Dahil nga sabi ko sa inyo guys empleyado kami. Kung iisipin namin 'yung mga ganyan-ganyan eh 'di wala akong sinahod," ani Fedelin.

Sa ngayon, bagama't priyoridad niya ang pamilya, sinabi ni Fedelin na hindi niya sinasarado ang sarili sa bagong pag-ibig.

"Hindi ko isasantabi. Balanse lang. Ako ang tao na okay lang kahit mayroon akong ano. Single o hindi," ani Seth na iginiit na masaya ang kanyang puso dahil sa dami ng kanyang inspirasyon.

"Pero 'yon open ako. Single tayo. It means din na open ako na malay mo ma-in love tayo, hindi ba? Bukas naman ito eh, hindi ko naman sinasara ito eh. Kasi sa pagmamahal ay given ang masaktan," ani Fedelin na inaming ilang buwan lang ang nakalipas nang siya ay huling masaktan.

"Kailan ba 'yon? August, July, May, April o nakaraan lang pala, ang bilis ng panahon. ... Tumindig naman in the end kailangan pa rin natin maging lalaki. Kahit nasaktan kayo guys, 'yung mga lalaki diyan, maging lalaki tayo. Gusto ko lang din itong sabihin na kahit anong mangyari, 'wag kang magsasalita nang masama sa nanakit sa iyo, 'yun ang tunay na lalaki. Ang tunay na lalaki hindi madada, tandaan mo 'yan. At yun ang ginawa ko, charot! 'Yun ang ginawa ko, huwag tayong madada," ani Fedelin.

Ayon kay Fedelin, ayos lang ang masaktan dahil marami ka namang matututunan.

