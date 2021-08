Napaluhod si ‘Reina ng Tahanan’ contestant Rea Millares nang aminin sa anak na iba ang tatay nito. ABS-CBN

Ginulat ng Reina ng Tahanan contestant na si Rea Millares ang kaniyang anak, mga manonood, at ang buong "It’s Showtime" production nang isiwalat nito sa anak na hindi niya totoong ama ang kinikilalang tatay.

Naging madamdamin ang paghaharap nina Millares at ang 16-anyos na anak sa episode ng noontime show nitong Martes nang tuluyang aminin nito ang tunay na pagkatao ng bata.

Ang anak ni Millares ang dumating para magtanong sa nanay. Dito lakas-loob na tinanong ng bata kung ano ang nais sanang sabihin noon ng ina at ama sa kaniya.

“Sabi niyo po sa akin ni Papa, meron po kayong gustong sabihin. Na-curious po ako. Hanggang ngayon po, gusto ko pong malaman 'yung kasagutan. Gusto ko pong malaman kung ano 'yung gusto niyong sabihin sa akin nung mga araw na po ‘yon,” saad nito.

Dito na unti-unting sinabi ng kalahok ang katotohanan sa anak: “Anak, sa totoo lang, natatakot akong sabihin sa 'yo ang isang bagay na dapat mong malaman. Pero, anak, siguro ito na 'yung tamang panahon para malaman mo ang tungkol sa pagkatao mo.”

Habang patuloy ang buhos ng luha ng mag-ina, humingi ng tawad si Millares sa nagawang paglilihim ng totoo sa anak.

“Anak, sana mapatawad mo ako sa sasabihin ko sa 'yo tungkol sa pagkatao mo. 'Yung tatay na kinilala mo, anak, hindi talaga siya 'yung tatay mo. Anak, sorry anak, ha? Patawarin mo si Mama, anak. Patawarin mo ako, anak. Ngayon ko lang ito nasabi sa 'yo, anak,” pag-amin ni Millares.

Tuluyan itong napaluhod nang ikuwento na nakausap niya kamakailan ang tunay na ama ng bata at sinabing wala pa itong pamilya at ibang anak.

“Ikaw lang talaga 'yung nag-iisang anak niya. Sa totoo lang, nung nag-text siya sa akin, nakikipagbalikan pa nga siya sa akin para raw sa 'yo. Anak, sana patawarin mo ako, anak. Sana patawarin mo ako, anak. Sana hindi ka magbago, anak,” sambit ng Reinanay.

Hindi naman mahanap ng 16-anyos na bata ang tamang salita dahil na rin sa pagkabigla sa nalaman.

“Una po sa lahat nabigla po talaga. Lumaki po ako na pinakilala niya sa 'kin na ang tunay kong tatay... ngayon nalaman ko na po na hindi po pala siya,” umiiyak na saad ng anak.

Bagamat nabigla, hindi naman umano nagbago ang pagtingin niya sa ina dahil masaya ito sa naging pag-aaruga nito sa kaniya.

“Hindi naman po big deal kasi siya ang nagpalaki sa 'kin. Si Mama na po nakasama ko. Masaya po ako na kasama ko nanay ko kasi mas maalaga siya sa 'kin. Sinsuportahan niya po ko sa lahat ng bagay,” dagdag nito.

Maging ang mga host at hurado ng palabas ay nabigla sa nangyari kaya naman pinayuhan ni Vice Ganda si Millares na hayaan ang anak na iproseso ang mga sinabi niya.

Ganoon din ang naging rekasyon ni Janice de Belen na nagsabing hindi niya alam kung tama ba na sa telebisyon ginawa ni Millares ang pag-amin sa sensitibong bagay sa anak.

“But since nandidiyan na, I hope pag-uwi niyo, medyo explain n'yo maigi sa kanya. Kasi ngayon, hindi pa niya masyadong mararamdaman 'yun, e. Later on niya mararamdaman,” paalala ni De Belen.

“I hope you be careful with how you do these things because ang iniiwasan natin ay magrebelde siya. Pero nakakatuwa that he appreciates you so much bilang ina.”