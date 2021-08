MAYNILA -- Muling mababalikan ang ilang OPM hits na pinasikat nina Rey Valera, Sampaguita, Juan dela Cruz, Asin at VST & Company.

Ito ang mga inawit nina Lolita Carbon, Cooky Chua at Bayang Barrios o kilala bilang Tres Marias sa "Gold School: The Best of OPM" na mapapanood sa YouTube channel ng Star Music.



Sa live jam session, inawit ni Carbon ang "Panahon" ng Juan dela Cruz at ang "Gising na Kaibigan" na isa sa mga pinasikat ng bandang Asin kung saan siya nakilala.

Inawit naman ni Chua ang "Tao" at "Swing," samantalang "Kung Tayo'y Magkakalayo" at "Ako ay Pilipino" ang inawit ni Barrios.

Bilang Tres Marias, inawit ng tatlo ang "Isa Pa Ngang Beer Dito" at "Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko."

Maliban sa Tres Marias, tampok din sa "Gold School" sina Ana Ramsey, Dingdong Avanzado, Jed Madela, Geneva Cruz, Nyoy Volante, Bugoy Drilon, at Kakai Bautista.

Ang "Gold School: The Best of OPM" ay mapapanood sa YouTube channel ng Star Music. Nagsimula ito noong Agosto 15.

Kabilang ang “Made for YouTube” exclusive na ito sa mga bagong experience na dala ng Kapamilya YOUniverse, na naghahatid ng mga programa, musika, pelikula, at balita sa pinagsama-samang YouTube channels ng ABS-CBN na Star Cinema, Star Music, MOR Entertainment, ABS-CBN News, at ABS-CBN Entertainment.