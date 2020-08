'Parang napaka-selfish': Mikee Morada will not ask Alex Gonzaga to quit showbiz after getting married

MANILA – For the first time, Mikee Morada opened up about his relationship with Alex Gonzaga who will soon become his wife after being together for four years.

During the Sunday episode of “I Feel U,” Morada shared that it was Piolo Pascual who introduced him to Gonzaga several years ago.

“Sabi ko sa kanya, ‘Ipakilala mo naman ako.’ Parang feeling ko magkakasundo kami. Kinukulit ko siya lagi tapos isang araw binigay niya sa akin 'yung number ni Alex,” he said.

Recalling the first time they met, Morada said he tagged along with Pascual on “ASAP” just so he could see Gonzaga.

“Nagkita kami pero wala din ako nasabi kasi nahiya ako,” he said.

When asked why he thought he and Gonzaga will get along well, Morada said: “Lagi ko siyang napapanood sa 'ASAP' o kaya sa ibang TV shows. Tinitignan ko din lagi 'yung Instagram niya. Nakakatuwa lang, sabi ko parang makakasundo ko siya. Fortunately, here we are.”

“['Yung unang impression ko sa kanya], ang daming alam. Parang mature na, alam na niya 'yung gagawin niya sa buhay. Nung nakilala ko na siya, okay naman. Kasi bunso eh tapos ako panganay so nag-jibe kami,” he added.

According to Morada, he already knew Gonzaga is the one for him when they got into a relationship.

“Ako kasi kapag pumapasok ako sa isang relationship, hindi ako papasok para whatever lang. Gagawin mo lahat. Ita-try mo pero seryoso ka lagi. 'Yun ang intention ko, seryoso kami hanggang sa nakita ko na kaya ko naman. Hindi ko maisip kung kailan. Sa start, 'yun lang ang main goal ko. Sa awa ng Diyos, umabot kami ng four years tapos ngayon engaged na,” he said.

Will he ever ask Gonzaga to turn her back from showbiz or vlogging once they get married?

“Parang napaka-selfish. Ayaw kong palitan niya 'yung buhay niya para sa akin. Dapat partners kami. Parati ko ngang sinasabi sa kanya, mag-grow ka sa sarili mong career, mag-grow din ako tapos babalik tayo sa isang bahay at pagkukuwentuhan natin ang mga ginawa natin. Tama si Catherine, kung sakaling hingin ko man iyon, there has to be a valid reason,” he said.

Now that they are engaged, Morada said he is looking forward to the day they will get married so he could spend the rest of his life with the one he loves.

“Actually [excited ako] sa lahat, 'yung being with her pag-uwi, hanggang sa magkaanak, tumanda. Excited ako sa kung anong mangyayari,” he said.