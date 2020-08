Melai Cantiveros on marriage with Jason Francisco: 'Iwo-work out niyo talaga every day'

MANILA – Melai Cantiveros revealed her marriage with Jason Francisco is going strong although they also go through some bumps just like any other couple.

In fact, Cantiveros shared in an interview with Toni Gonzaga for “I Feel U” that they had a big fight at the beginning of the lockdown that left them not talking to each other for days.

Sharing what happened, the TV host said: “Nung unang month kasi, hindi kami naggo-grocery sa amin. Sa loob lang talaga kami ng bahay. Ang nago-grocery sa amin, 'yung guard namin, pinapakiusapan namin. Para safe talaga kami.”

“Dumating 'yung time na kailangan talaga niyang asikasuhin 'yung mga [bagay] and pwede na lumabas. Ako takot ako kasi hindi ka pa marunong. Kapag lumabas ka, dapat alcohol ka bago ka humawak sa mata. Napunta na sa trust issue. So ako naman, kapag dadaldal na siya, magwo-walk out na ako,” she added.

Cantiveros said their fight was aggravated when Francisco told her that he would be needing the help of his personal assistant to settle some work matters.

“Nagalit ako. ‘Huwag ka na personal assistant kasi papapasukin pa dito.’ 'Yung personal assistant niya, kaibigan niya din. Nagtampo siya. Ako naman, pakinggan mo ako kasi para sa kabutihan [natin ito]. Grabe ang sigawan dito,” she said.

Despite this, Cantiveros said both of them came around and that’s when they talked about their misunderstanding.

“Tahimik kami mga one week, hindi kami nag-iimikan. Hanggang sa bigla na lang siyang may kailangan sa akin tapos bigla din akong may kailangan sa kanya. Nag-usap na lang kami. Doon na kami nag-usap after one week na, wala na kaming galit sa isa’t isa. Nung nag-usap na kami, okay na,” she said.

Cantiveros said it is important for every couple to always choose to put their family as their top priority.

“Iwo-work out niyo talaga every day. Magkakaroon kayo ng understanding. I-choose niyo talaga ang isa’t isa kasi alam mong kailangan ng mga bata,” she said.

“Hindi ka na sarili mo lang ang iisipin mo. Kasi nung kayong dalawa pa lang, ‘Ayaw ko, ayaw ko.’ Pero ngayon, lagi mong iisipin ang mga bata kasi kapag nag-away kayo, maghahanap sa papa nila. Ito pa namang dalawa, papa’s girl,” she said.

Having said this, Cantiveros is certain she and Francisco can overcome any obstacles that may come their way.