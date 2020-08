Daniel Padilla, nagpasalamat kay Moira dela Torre matapos manalo sa Awit Awards

MAYNILA -- Nagpasalamat ang aktor at mang-aawit na si Daniel Padilla kay Moira dela Torre matapos umani ng parangal mula sa Awit Awards 2020 ang awitin nila na "Mabagal."

Ang awit ay nilikha ni Dan Martel Simon Tañedo.

"Maraming salamat sa Awit Awards at sa lahat ng sumuporta. (Moira) salamat at binigyan mo kami ni Dan ng oras at pagkakataon. Mabuhay ang #OPM," ani Daniel.

Nanalo ang "Mabagal": ng Favorite Record of the Year, Favorite Music Video of the Year at Favorite Collaboration Performance award.

Humakot din ng parangal ang "Mabagal" sa Himig Handog noong nakaraang taon.