MAYNILA -- Bilib na bilib si Chito Miranda sa tainga ng kapwa "Idol Philippines" judge na si Regine Velasquez.

Sa Instagram, inamin ng bokalista ng Parokya ni Edgar na minsan ay kinakailangan niyang hingin ang opinyon ng kanyang "forever seatmate" sa programa.

"Mukha lang kaming nagkukulitan buong time, pero sa totoo, madalas seryoso din kami. Minsan kelangan ko talaga humingi ng tulong when it comes to technical s**t kaya buti talaga katabi ko si Ate Reg. 'Ate Reg...tama ba 'yung narinig ko? Flat ba 'yun?' And she'd whisper back, '...yes', without looking up from her paper para 'di halata na nagko-compare notes kami," ani Miranda.

Ayon kay Miranda, mahirap na marinig ang mga maliliit na mali, lalo na kapag live performance.

"Minsan kasi 'di mo talaga mapapansin kung live mo pinapanood 'yung performance, lalo na kung super ganda ng tunog sa studio... but you could always count on Ate Reg to hear the smallest sharps and flats na hindi mo basta basta mapapansin," dagdag ni Miranda.

Sa kanyang post, naibahagi rin ni Miranda kung paano ang masayang samahan nila bilang mga hurado sa programa.

"Pero most of the time nagkukulitan lang talaga kami at pa-simpleng kumakain ng snacks na tinatago namin sa ilalim ng judges table. Minsan nga parang buffet na yung ilalim ng lamesa namin sa dami ng snacks: may chips, cookies, sandwiches... minsan nga may halo-halo pa," ani Miranda.

