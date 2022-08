MAYNILA -- Hindi napigilan ni Anne Curtis ang maging emosyonal nang sabihing ang mister na si Erwan Heussaff ang bayani ng kanyang buhay

Nitong Lunes sa paggunita sa Araw ng mga Bayani, ibinahagi ni Curtis at maging ng iba pang kasamahang host sa pangtanghaliang programa ng ABS-CBN kung sino ang itinuturing nilang mga bayani.

"Ako siguro ang hero ng buhay ko, like sisteret (Vice Ganda) kung may Ion (Perez) siya, ako naman may Erwan. He is my super hero, super dad, ganun 'yata talaga," ani Curtis na nagsimula nang maging emosyonal. "He's really an everyday hero."

Ayon naman kay Vice, batid niya ang pakiramdam ni Curtis na may katuwang sa pagharap sa mundo.

"It's very hard for you to juggle work and being a mom sa isang araw, sabay. Niloloko-loko ko lang ito pero ang hirap kaya nang ginagawa niya. Nanay, asawa, tapos kailangan niyang maging entertainer niyo. Pero dahil may Erwan siya na sasabihin, 'o sige na nga ako na muna ito, do your thing, magpaka-entertainer ka muna,' eh ang laking bagay nun," ani Vice na sinang-ayunan naman ni Curtis.

"Correct, that's why he is my everyday hero, forever and ever," ani Curtis.

Samantala, naging emosyonal din sina Kim Chiu, Jackie Gonzaga at Amy Perez sa pagbabahagi kung sino ang bayani ng kanilang buhay.

Ayon kay Chiu, ang kanyang kapatid na si Lakam ang itinuuturing niyang bayani dahil pinapadali nito ang kanyang buhay.

"Hero ko siyempre ang ate ko, alam naman natin 'yon. Naiiyak na naman, bakit ganun nakakaiyak? Kasi pinapadali niya ang buhay ko. Si Ate Lakam kasi lahat ginagawa na niya. ... Siya talaga laging nandiyan. Lahat kaming magkakapatid hero namin siya. Wala man siyang asawa, wala man siyang anak, kami 'yung naging family niya," ani Chiu.

Ang mga magulang naman niya ang mga bayani sa buhay ni Gonzaga na aniya ay laging nandiyan para sa kanya.

"Hero ko ay parents din kasi sila ang handang sumaklolo sa akin," ani Gonzaga.

Hindi rin napigil ni Perez ang maiyak sa pag-amin na miss na niya ang mister, ang itinuturing niyang bayani ng kanyang buhay, na ngayon ay nasa Amerika.

"First time na nagkalayo kami ng ganito katagal ng tatlong linggo dahil nasa America siya ngayon. Dahil 'yung father niya ay kailangan niyang asikasuhin. Alam mo 'yung doon mo pala mare-realize ang kahalagahan ng isang tao kapag wala siya. Lalo na kung nasanay ka na 16 years, magkasama kayo, halos magkapalitan na kayo ng mukha, hindi ba? Tapos ang hirap matulog na mag-isa na pala, doon ko na-realize. Talagang herong-hero ko ang asawa ko sobra kong na appreciate ang things na ginagawa niya sa bahay," ani Perez.

