Karla Estrada, sinorpresa ang ina sa Tacloban

MAYNILA -- Sinorpresa ng aktres at host na si Karla Estrada ang kanyang ina para sa ika-77 kaarawan nito.

Sa Instagram, ibinahagi ni Estrada ang naging pag-uwi niya sa Tacloban para makita at mabati ang inang si Thelma Ilago para sa espesyal na araw nito.

Sa caption, nagpasalamat rin si Estrada sa kanyang mga kaibigan na tumulong para magawa niya ang sorpresa.

"Isang saglit na uwi sa Tacloban para surpresahin ang momshie ko sa kanyang birthday! Maraming salamat sa aking mga kaibigan na tumulong sa akin na mag organize! Ang set-up ay may meeting siya sa lawyer namin para sa mga lupa niya na gustong ibenta. Ang 'di niya alam ako ka-meeting nya! Kaya sabi niya sayang pera na naging bato pa! hahahaha! My mother is also a funny woman. Well I guess I'm like her, happy person indeed!" ani Estrada.

"Ano man ang kwento ng mga momshie natin, deserve nilang alagaan, unawain at mahalin simply because sila ang nag luwal sa atin. Happy birthday ma! We love you! Stay healthy and blessed!" dagdag ng aktres.

Matatandaang noong 2019, isang engrandeng pagtitipon ang inorganisa nina Estrada at kanyang pamilya para sa ika-75 kaarawan ng kanyang ina.