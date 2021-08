MAYNILA -- Nasa huling dalawang linggo na ang sikat na serye ng ABS-CBN na "Init sa Magdamag" na pinagbibidahan nina Gerald Anderson, JM de Guzman at Yam Concepcion.

Para sa mga huling gabi ng inaabangang serye, aabangan ang sunod-sunod na pasabog na eksena.

Nito lamang Biyernes, ipinag-utos ni Peterson (de Guzman) na ipapatay si Tupe (Anderson) para tuluyan na itong mawala sa buhay nina Rita (Concepcion) at baby Andrew.

Ipinapapatay na ni Peterson kay Joko (Manuel Chua) si Tupe dahil hindi na niya kaya pang makita na malapit ito kay Rita at baby Andrew, lalo pa nang tumira ang mag-ina sa bahay ni Tupe.

Ito ay matapos madiskubre na naglagay ng hidden camera si Peterson sa bahay ni Raymund (Albie Casiño).



Pero dahil inuusig na ng konsensya niya si Joko ay gusto na nitong aminin kay Tupe na si Peterson din ang may pakana sa pagkamatay ng kanyang ama. Napigilan lang si Joko ni Lab (Boom Labrusca) na gawin ito dahil sila naman ang malalagay sa panganib kapag hindi nito sinunod si Peterson.

Patuloy naman ang hidwaan nina Peterson at Rita sa korte para sa annulment. Lubos na ikinagalit ni Rita ang pag-file ni Peterson ng petisyon para sa sole custody ni baby Andrew dahil may ilusyon itong sasama sa kanya si Rita.



Mapapanood ang mga huling ganbi ng "Init sa Magdamag” sa TV5, A2Z, Kapamilya Channel, Jeepney TV at Kapamilya Online Live sa YouTube channel at Facebook page ng ABS-CBN Entertainment. Sa labas ng bansa, mapapanood ang serye sa The Filipino Channel habang ang advance episodes nito ay nasa iWantTFC at WeTV iflix.

Watch more on iWantTFC

