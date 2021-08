Enrique Gil at Liza Soberano, itinanggi na kasal na

Screengrab from YouTube

MAYNILA -- Kasal na nga ba sina Enrique Gil at Liza Soberano?

Ito ang tanong ilang netizens na nakapansin sa umano'y parehong singsing na suot ng magkasintahan sa pinakabagong vlog ng aktres.



Sinagot naman agad ito ng talent manager ni Soberano na si Ogie Diaz.

"Hindi totoo 'yan," ani Diaz sa kanyang vlog na inilabas nitong Lunes.

Binigyang linaw din ni Diaz ang tungkol sa singsing na nakitang suot ng dalawa. Ayon kay Diaz, ang singsing na suot ni Liza ay isa lamang accessory na ipinasuot ng stylist nito. Suot naman ni Gil ang sarili nitong singsing.

"Yung singsing na 'yan ay hindi totoo. Parang ano 'yan photo shoot or nagba-vlog sila, nandoon si Perry. Ipinasuot ni Perry kay Liza 'yung singsing na props," ani Diaz na inaming ikinagulat ang lumabas na isyu.

"Naloka ako. Daming nag-tag. Parang ako, ha totoo ba ito? Bakit walang sinasabi sa akin si Liza? Ako ang manager, wala akong alam. Kaya siyempre dali-dali ako ay nag-text kay Liza para linawin lahat," ani Diaz na inaming bilang manager ay nais niyang malaman ang katotohanan.

"Tinanong ko siya, 'Anak, ano ba ito?' So pinasa ko kay Liza 'yung naka-encircle na singsing (sa pictures). Sabi ni Liza, 'Parehong kanan po 'yan. 'Yung isa ay accessory na suot ko, 'yun 'yung galing kay Tito Perry; 'yung ring po ni Quen, kanya po 'yon,'" ani Diaz.

Kadalasang isinusuot ang wedding ring sa palisingsingan (ring finger) sa kaliwanag kamay.

"Kaya sabi ko kay Liza, 'Alam mo naman ako anak puwede mo akong lihiman basta huwag lang ako 'yung last one to know.' Ang sabi ni Liza, 'No problem po, malalaman niyo po kung sakali,'" dagdag ni Diaz.

Ayon kay Diaz, may mga pangarap pang nais na tuparin ang dalawa bago ito lumagay sa tahimik.

Sa ngayon ang importante ani Diaz ay masaya ang relasyon ng dalawa at walang anumang isyu.

Sa nakaraang panayam, itinanggi ni Gil na engaged na sila ni Soberano, pero inamin niyang napag-uusapan na rin nila ang tungkol sa pagpapakasal.

Anim na taon na ang relasyon nina Gil at Soberano. Noong 2014 nagsimula ang relasyon ng dalawa habang ginagawa nila ang seryeng "Forevermore."

