CJ Navato, aminadong nami-miss na ang pag-arte

MANILA -- Gumagawa ngayon ng pangalan bilang isang mang-aawit at kompositor si CJ Navato pero aminado ang dating child actor na hinahanap-hanap niya pa rin ang pag-arte.

Sa digital conference para sa kanyang pinakabagong awitin na "In My Imagination," inamin ni Navato na nag-audition siya para sa mga proyekto.

"Acting is feeling and I love feeling. Parang ngayon po na nagma-mature ako, parang wala na akong unresolved issues sa life. Parang wala na akong millennial angst. Parang I can be more free. Dati kasi parang maarte ako sa pag-acting. Acting na nga inaartehan ko pa. Parang 'di ko siya magwa kasi I was not comfortable. Nahihiya ako," ani Navato sa ABS-CBN News.

"Pero ngayon I feel like I can really give more. 'Yung parang makapag-set din ako ng standard of what I can bring to the table," dagdag ni Navato.

Kung may pagkakataon, nais niya subukan na gumanap bilang isang "bad boy."

"'Yung something cool naman. 'Yung talagang magta-transform ako. 'Yung talagang bibigyan ako ng time to really get there," ani Navato.

"Pero okay din po ako sa gagawing weak 'yung personality ko tapos mayroong malaking character development doon sa story, gusto ko po 'yung ganoon," dagdag ni Navato.

Kamakailan lang ay inilabas na ni Navato ang kanyang bagong awtin na "In My Imagination" na siya mismo ang nagsulat.

Matatandaang nagsimula ang karera sa showbiz ni Navato nang maging parte siya ng "Star Circle Quest: Kids Edition" noong 2004. Mas nakilala siya nang maging parte ito noon ng kiddie gag show "Goin’ Bulilit."

Bilang performer, naging isa sa mga celebrity contender ng Tawag ng Tanghalan si Navato. Kamakailan lang ay naging isa siya sa 10 celebrity performers sa ika-3 season ng "Your Face Sounds Familiar."