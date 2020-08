Kathryn Bernardo ginunita ang anibersaryo ng 'The Hows of Us'

Sa social media posts idinaan ni Kathryn Bernardo ang paggunita sa ikalawang anibersaryo ng "The Hows of Us," ang blockbuster na pinagbidahan nila ng on-screen partner at nobyong si Daniel Padilla.

Nag-post si Bernardo ng mga retrato sa Instagram tampok ang mga eksena sa likod ng kamera noong shino-shoot ang nasabing pelikula.

"Happy anniversary, George & Primo!" isinulat ni Bernardo sa caption ng post, na tinutukoy ang mga karakter na ginampanan nila ni Padilla.

Nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng pelikulang Filipino ang "The Hows of Us" — na ni-release noong Agosto 29, 2018 — nang kumita ito ng higit P600 milyon.

Tumanggap din ang pelikula ng prestihiyosong Camera Obscura award mula sa Film Development Council of the Philippines.

Sinusundan ng "The Hows of Us" — na dinirek ni Cathy Garcia Molina — ang kuwentong pag-ibig nina Primo (Padilla) at George (Bernardo). Kabilang sa mga temang tinatalakay ng pelikula ay kung paano at bakit nananatili ang dalawang tao sa isang long-term relationship o pangmatagalang relasyon.