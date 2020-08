'Iba 'Yan': Pamilyang namimigay ng food packs sa mga frontliner, pinarangalan

Binisita ni Angel Locsin at ng kaniyang "Iba 'Yan" team si Ligaya Piadoche at Anthony Butiong sa Maynila.

Kilala bilang Nanay Gay, si Piadoche ang may-ari ng Heaven's Touch Cuisine, isang karinderya malapit sa University of Santo Tomas.

Marami nang mga gutom na estudyante ang natulungan ni Nanay Gay, at ngayong panahon ng pandemya, nagkaroon sila ng food drive para makapag-abot ng pagkain sa mga frontliner.

Isa namang delivery rider si Anthony na mag-isang itinataguyod ang kaniyang dalawang anak. Isa rin siya sa mga natulungan ni Nanay Gay, kaya nang mangailangan sila ng driver para sa kanilang food drive, naisipan nilang magpatulong kay Anthony.

Dahil sa mga donasyon galing sa mga dating natulungan ni Nanay Gay, umabot na sa 5,000 food packs ang kanilang naipamahagi, hindi lang sa mga frontliner, kundi maging sa mga street dwellers at iba pang nangangailangan.

Sa tulong ng mga sponsors, pinarangalan ng Iba 'Yan si Nanay Gay at Anthony. Nakatanggap sila ng iba't ibang mga regalo, maging mga gadget na maaring magamit ng mga anak ni Anthony sa pag-aaral.

Narito ang kanilang kwento.

