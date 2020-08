Anibersaryo ng pagpanaw ni Gina Lopez ginunita sa 'ASAP'

Watch more in iWant or TFC.tv

Ginunita ngayong Linggo ng Kapamilya singers sa "ASAP Natin 'To" ang anibersyaryo ng pagpanaw ng environmentalist at philanthropist na si Gina Lopez.

Pumanaw noong nakaraang taon si Lopez sa edad na 65 dahil sa brain cancer.

"We pay tribute to the life and times of a woman beyond definition," ani Martin Nievera.

"With her mission of a brighter future for the world, she lived a life of service to share her genuine love," paglalarawan ni Nievera kay Lopez.

Bilang pagpupugay kay Lopez, kinanta ni Nievera ang "The Greatest Love of All" ni Whitney Houston habang "Love is the Answer" ng bandang Utopia naman ang inawit ni Gary Valenciano.

Handog naman nina ZsaZsa Padilla at Erik Santos ang "I Believe I Can Fly" ni R. Kelly, isa sa mga paboritong kanta ni Lopez.

Si Lopez ang founder at dating managing director ng ABS-CBN Foundation, ang corporate social responsibility arm ng media company na pag-aari ng kaniyang pamilya.

Siya rin ang nagtatag ng Bantay Bata 163, na sumasagip sa mga batang naaabuso.

Inilunsad din ni Lopez ang ilang educational program tulad ng "Sineskwela" at "Math-Tinik."

Pinangunahan ni Lopez ang mga environmental mission tulad ng reforestation of the La Mesa Watershed Reservation at paglilinis sa Pasig River.

Tumulong din si Lopez sa pagpapabuti ng antas ng pamumuhay ng mga komunidad sa iba't ibang panig ng bansa, mula Lobo, Batangas hanggang Tawi-Tawi.

Nagsilbing Environment Secretary si Lopez sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte.