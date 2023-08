MAYNILA -- Ibinahagi ng OPM hitmaker na si Odette Quesada ang kuwento sa likod ng kanyang mga sikat na awitin.

"Hindi pa uso ang term na 'yon, marites na ako. Like, for instance, 'yung 'Till I Me You' nga, I got on the bus from College of Music at may nakaupong dalawang teenage girls behind me, nagkukuwentuhan sila. The other girl said, 'You know I never knew what love was until I met him.' So sabi ko 'Okay, saan ba may papel dito?' Isinulat ko na lang and then when I got home I finish the song," ani Quesada sa "Magandang Buhay" nitong Martes.

"So nag-pay off ang pagiging marites ko," dagdag ni Quesada.

Sa programa, ibinahagi rin ni Quesada na malaki ang parte ng kanyang lola Dorothea pagdating sa kanyang karera.

"My lola was my biggest fan. She actually believed in my singing before I actually believed in my singing. Ako naman I just want to be a songwriter and she kept pushing me to sing. Then of course for some reason Vic del Rosario of Vicor, Blackgold records then, had been listening to my demos. Sabi niya, 'yYu know you can sing. Why don't you cut a couple of songs and make a single and then will see how it goes?'" aniya.

Isa pang rebelasyon ni Quesada, ang kanyang lola ang nagkumbinsi kay Kuh Ledesma para awitin ang "Till I Met You."

Sa "Magandang Buhay," inalala rin ni Quesada kung kailan at paano siya nagsimulang magsulat.

"I did start writing songs in my teens 13, 14 (years old) then Metropop came along so I was watching the competition on TV. Sabi ko, 'Someday I want to join Metropop' especially after Louie Ocampo won for 'Ewan.' Sabi ko I'm going to try to beat him sa age. He won at 18 or 19, I want to be the youngest one to win and I think I did, I think I still hold the record," pagbabalik-tanaw ni Quesada.

Bumisita si Quesada sa "Magandang Buhay" para imbitahan ang mga manonood sa kanyang concert na magaganap sa Newport World Resorts sa Setyembre 1.

Si Quesada rin ang may likha ng mga awitin tulad ng "Give Me A Chance," at "Don‘t Know What To Say (“Don‘t Know What To Do).”

Noong 2021, ginanap ang “Odette Quesada: Hopeless Romantic" concert sa BGC Arts Center.