Bakit bumalik si Seth Fedelin sa bahay nila sa Cavite

MAYNILA -- Sa kabila ng kasikatan, mas pinili ng aktor na si Seth Fedelin na manatili sa kanilang simpleng bahay sa Cavite kasama ang kanyang pamilya.

"Home is family, happiness and everything. Lahat nandoon," pauna ni Fedelin sa pinakabagong vlog ng batikang showbiz reporter na si Ogie Diaz.

"'Yung bahay namin, doon ako ipinanganak. 'Yung kwarto ko ngayon, doon ako ipinanganak. As in 'yung bahay na 'yon wala pa ako, bahay na," dagdag na paliwanag ni Fedelin.



Kuwento ni Fedelin, noong nagsisimula pa lang siya sa showbiz ay nagkaroon siya ng condominium unit sa Quezon City pero binitiwan niya ito matapos na may mangyari sa kanyang lolo.

"Nag-2020, nagsimula ang pandemic. Sabi ko talaga kay Mama, 'Ma, bitawan ko ang condo.' Bumalik ako ng Cavite. Pagbalik ko ng Cavite, 'yung bahay unti-unti kong inayos," ani Fedelin.

Pag-amin ni Seth, napagtanto niya na habang may maayos siyang tirahan na malapit sa kanyang trabaho ay iba naman ang kalagayan ng kanilang tirahan sa Cavite.

"Doon ko na-realize na ano 'to, hindi tama 'to. Aminado ako na tao lang tayo na nakaramdam tayo... nakahawak tayo ng pera, kasikatan, minsan mawawala tayo sa ano, parang hindi ka na pepedal, hindi ka na papadyak, hayaan mo na lang umandar pababa 'yung ano mo, hindi ka na magsisipag. Hindi mo na maalala 'yung mga bagay-bagay. Doon ako natauhan nung pandemic na hindi ako papayag," ani Fedelin.

Sa vlog, naging bukas din si Fedelin sa mga hamong pinagdaanan ng kanilang pamilya na nagpatatag sa kanya. Kabilang na rito ang pagkaka-stroke ng ama noon at ang pagkakaratay din noon sa karamdaman ng kanyang lolo.

"Doon ako natuto, 'yun ang pinakahugot ko sa buhay. Na 'yung lolo ko may colostomy bag, ako naglilinis nun. ... Papa ko tinutulungan ko sa pagligo, si mama tinutulungan ko sa [pagpapaligo kay papa] na which is ilang taon lang ako ng time na 'yon, 13 o 14 that time na hindi siya maganda na makita ng isang bata. Hindi siya maganda, masakit siya. Pero in the end, panis sa akin 'yung ibang bata, 'yun ang iniisip ko," ani Fedelin.

Kuwento ni Fedelin, na-stroke ang kanyang ama na kakauwi lang noon mula sa Saudi Arabia nang samahan siya nito sa paglalaro niya ng basketball.

"Tapos kakasigaw niya, pauwi na kami, talo kami sa game. Naramdamam niya pauwi na kami ... kaming dalawa naglalakad kami sabi niya ''Nak, na-stroke ako,'" ani Fedelin na sinabing alam ng ama ang tungkol sa stroke dahil nagtapos ito ng kursong Nursing.

"Muntik na muntik na si papa nun kasi may pumutok na ugat sa ulo niya which is napakadelikado. Nagdarasal kami nun na sana madala sa gamot, buti na lang talaga nadala ng gamot. Ngayon okay na ang papa ko, pero halata mo pa rin na na-stroke. 'Yun ang isa sa bumuo ng pagkatao ko, kung bakit ganito si Seth. Kung bakit si Seth ayaw sa laro-laro. Na-realize ko nang maaga 'yung realidad ng buhay. 'Yung hindi masama na masaya sa isang araw, pero gusto ko 'yung talagang totoong magpapasaya sa akin nang matagal which is 'yung family ko," ani Fedelin na aminado na ang takot niya ay ang may hindi magandang mangyari sa kanyang pamilya.

Pag-amin ni Fedelin may pagkakataong nagi-guilty siya sa nangyari sa kanyang ama.

"Sobra. Hanggang ngayon, sobra. Na sana hindi na ako naglaro. Kasi umuwi ang papa ko noon, kakatapos lang ng Pasko. Sana nasa bahay na lang kami. Pero nare-realize ko rin na ito ang buhay namin. Ito ang nakasulat sa libro na mangyayari sa buhay namin. Ito talaga 'yung plano ng Panginoon sa amin," ani Fedelin.

Maliban sa kanyang pamilya, inspirasyon din para kay Fedelin ang pumanaw na lolo na aniya ay tumulong sa kanilang pamilya para mabuhay.

Si Fedelin ang tumatayong breadwinner ng kanilang pamilya.

Giit niya, masaya siya sa pagkakaroon ng simpleng buhay kasama ang kanyang mga magulang at kapatid.



Para sa kanyang pamilya, nakabili na si Fedelin ng bukid na tinayuan nila ng dalawang maliit na kubo.

Sa ngayon ay aabangan si Fedelin ng kanyang mga tagahanga sa paparating na seryeng "Dirty Linen" kasama si Francine Diaz, Zanjoe Marudo at Janine Gutierrez.

