Bagong social media post ni Darren Espanto, viral

MAYNILA -- Usap-usapan ngayon ang pinakabagong post ni Darren Espanto sa social media matapos makita sa repleksiyon ng kanyang suot na sunglasses ang nauugnay sa kanyang aktres na si Cassy Legaspi.

Sa isa sa mga selfie ni Espanto, makikita na naroon sa kanyang harapan ang aktres. Kuha ang mga retrato sa pagbisita ni Espanto sa Nasugbu, Batangas base na rin sa kanyang geotag.

"Throwin’ out the shade for a little bit of sunshine," ani Espanto sa kanyang post.

Hindi rin nakatakas sa panunukso at makukulit na hirit ng netizens si Espanto.

Samantala, sa kanya ring Instagram account, isa ring retrato ang ibinahagi ni Cassy kung saan kita siya sa repleksiyon mula suot na sunglasses ng kanyang kasama.

Hindi man pinangalanan ni Cassy ang lalaki, naniniwala ang netizens na si Espanto ang kasama ng aktres.

May caption ang post ni Cassy na: "in the moment."

Sa nakaraang panayam sa "Magandang Buhay," nilinaw din ni Espanto ang estado ng relasyon nila ng aktres: "Kami po ni Cassy, we are very close. Best friends po kami so lahat talaga alam namin tungkol sa isa't isa. At pati ang families namin ay parang sanay na parati kaming magkasama or lumalabas. Pero we aren't taking anything serious din naman na masyado."

KAUGNAY NA VIDEO: