Inilabas nitong hatinggabi ng Linggo ng sikat na indie folk band na Ben&Ben ang kanilang ikalawang album na pinamagatang "Pebble House Vol. 1: Kuwaderno."

May 13 kanta ang album na isinulat ng mga miyembro ng banda. Kasama rito ang 4 na pre-release single na "Upuan," "Magpahinga," "Pasalubong" tampok si Moira dela Torre, at "Sugat" tampok ang bandang Munimuni.

Tampok din sa mga kanta sa album sina Chito Miranda, Juan Karlos Labajo, KZ Tandingan, Zild Benitez ng IV of Spades, at P-pop band na SB19.

Sa isang Twitter post bago ilabas ang album, sinabi ng bandang ibinuhos nila ang kanilang mga karanasan at iba pang emosyon para sa album.

"We poured our collective experiences, our joy, our pain, our hearts in this sophomore album," sabi ng banda.

"We sincerely hope you listen to the stories told by each of the songs," dagdag nila.

"Sana may maidulot ito (album) sa inyong kahit konting pagtatanong, pagtataka, pagpaghahanap sa katotohanan, pagbabalik-tanaw, kahit konting ngiti, yakap, at ginhawa," sabi ng miyembro ng banda na si Toni Muñoz sa hiwalay na Twitter post.

Nakatakda namang maglabas ang banda ng music video ng "Upuan" tampok ang hit love team nina Donny Pangilinan at Belle Mariano ngayong Linggo, alas-6 ng gabi.

