Pirma Kapamilya: Pagkalap ng pirma para maibalik ABS-CBN sa ere taget matapos ngayong taon

MAYNILA - Titiyakin ng Pirma Kapamilya, ang kampanya para sa isang People's Initiative para maibalik sa ere ang ABS-CBN, na matapos ang pagkalap ng milyon-milyong lagda bago magtapos ang taon para mabigyan ng panahon na maberipika ang mga ito.

“Ang timeline natin matapos ang mga pirma by end of the year and then mayroon tayong panahon para i-validate kung 'yung nakuha nating pirma, may nadoble ba d'yan, mga botante ba talaga sila,” pahayag ni Pirma Kapamilya convenor Third Bagro.

Ayon kay Bagro, kapag naisumite na nila ito sa Comelec sa susunod na taon, magkakaroon din ng pagkakataon ang poll body na ma-validate din ito.

Paliwanag ni Bagro sa panayam sa ABS-CBN Teleradyo na ang people’s initiative ay ang kapangyarihang ibinigay sa taumbayan ng Konstitusyon para makapagpasa ng isang batas na may katulad na epekto ng isang batas na ipinasa sa Kongreso.

“Tingin natin, mula nang mangyari 'yung desisyon sa Kongreso na hindi bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN noong July 10, parang mali 'yung nangyari, na sa panahon ng pandemya nawalan ng trabaho ang mga kababayan natin. Tapos sa panahon pa ng pandemya wala tayong source ng libangan. Gusto nating itama 'yung mga hindi nagawa ng mga kongresista. Puwede 'yang gawin ng mga taumbayan sa pamamagitan ng people’s initiative,” sabi ni Bagro.

Kailangan umanong makakalap ng 7 milyong pirma o katumbas ng 3 porsiyento ng lahat ng rehistradong botante sa bawat legislative district at 10 porsiyento sa buong Pilipinas.

“Matapos natin makuha ang 7 million ibe-verify ng Comelec kung kumpleto ba ang mga pirma na 'yan at magiging basehan nila 'yung petisyon at mga signature. Matapos 'yan, magko-call ang Comelec ng isang referendum kung saan lahat ng mga botante sa Pilipinas ay boboto kung ‘Yes’ or ‘No’ na mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN para makabalik sila sa ere,” sabi niya.

Paalala din niya na tanging ang mga rehistradong botante lamang ang pwedeng pumirma sa kampanya.

“Kung ‘di kayo rehistrado, hindi kayo puwedeng pumirma. Kung OFW kayo puwede kayong pumirma kung rehistrado kayo sa overseas absentee voting. Mayroon din form para sa mga OFW. Kung ‘di pa rehistrado, puwede po kayong magparehistro starting Sept. 1, 'yun po ang huling announcement ng Comelec,” sabi niya.

Ang hindi naman makakapirma ay puwede pa ring makatulong sa kampanya.

“Puwede rin kayong magpapirma ng ibang mga rehistradong botante,” sabi niya. “Mahirap po itong ginagawa natin hindi pa ito nagagawa sa kasaysayan ng bansa pero sa tingin po natin kapag nagawa natin ito maipapakita nating nasa taumbayan talaga ang kapangyarihan at hindi po yan magtatapos sa ABS-CBN lang.”

Sa panayam nitong Biyernes, sinabi ng abogadong si Emil Marañon III, na bihasa sa election law, na dapat isaalang-alang ang "practicality, time and money" sa People's Initiative.

"How will they systematically gather the signatures of the 10 percent of the country’s registered voters which is estimated to be around 6.5 million? How soon can the Comelec verify the 6.5 million signatures given that they are already in the thick of the preparation for the 2022 elections?" tanong niya.

"We have to note that it will only initiate a nationwide referendum. It will not give ABS-CBN a franchise in itself. What actually births a law is the nationwide referendum that will be called by the Comelec. And who will finance the P4 billion that will be needed for a nationwide national referendum? Will the same Congress that denied ABS-CBN a franchise give that to Comelec?" aniya.