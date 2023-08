MANILA -- Actor Ronnie Alonte is happy to have fulfilled one of the dreams of his girlfriend, actress Loisa Andalio, which is to vacation in Japan.

Appearing on "Magandang Buhay" on Monday, Alonte said traveling together has a positive effect in their relationship.

"Bago kami dumating doon, kasi may mga pinagdaanan na kaming nakilala na namin yung isa't isa. So feeling ko bonus na lang 'yung pagpunta namin sa Japan na mas natupad lang namin 'yung pangarap namin talaga. Ang sabi niya, 'Talagang ang gustong-gusto ko puntahan Beh ay Japan,'" Alonte said.

"So nung nakapunta kami ng Japan, sobra kong sayang makita na masaya siya," he said.

Andalio and Alonte are set to celebrate their seventh anniversary as a couple in November.

The two star in the afternoon series "Pira-Pirasong Paraiso," where Alonte plays the character of policeman Jonaf.

Asked of his similarities to his character in the series, Alonte said: "Malayo. Pero sa pag-iisip at sa isang bagay na kailangang mong gawin ang dapat mong gawin, 'yung focus ka roon sa goal mo, ay parehas kami ni Jonaf Salvador. Kasi siya sa mga pinanghahawakan niyang kaso lalo na at pinatay ang tatay niya, ang mindset ko is kailangang mahuli ang mga kriminal, mga gumagawa ng mga krimen, 'yun ang goal ko, ang focus ko. Ako same rin, kung may isa akong bagay na gusto kong kunin, kailangan ay kunin ko 'yon."

"Pira-Pirasong Paraiso," the first ABS-CBN and TV5 teleserye collaboration airs weekdays at 3 p.m. and Saturdays 2:30 p.m. on the Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, TV5, iWantTFC, and TFC.



