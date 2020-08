Bagong episodes ng 'Ang Probinsyano,' ipapalabas na simula Agosto 31

MAYNILA -- Tapos na ang paghihintay.

Simula Lunes, Agosto 31 ay mapapanood na sa Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live ang mga bagong episode ng sikat na serye ng ABS-CBN na "FPJ's Ang Probinsyano."

Mapapanood din ang pagpapatuloy ng laban para sa bayan at pamilya ng bidang karakter na si Cardo Dalisay (Coco Martin) sa cable at satellite TV at sa iba’t ibang online platforms ng ABS-CBN.



Sa patuloy na pagtatago mula sa mga kalaban, haharapin na ni Cardo ang pinakamalaking dagok sa pagsasama nila ni Alyana (Yassi Pressman) – ang kababata nitong si Lito (Richard Gutierrez).

Sa bagong episodes, magsisimula nang magtrabaho sina Cardo at ang Task Force Aguila sa hotel at rancho na pagmamay-ari ni Lito.

Dito, sisimulang ilatag ni Lito ang susunod niyang patibong para muling mapalapit kay Alyana.



Kasinungalingan naman ang susubuking malusutan nina Lily (Lorna Tolentino) at Arturo (Tirso Cruz III) dahil isasalang na nila ang impostor na si Mariano sa isang press conference para magpanggap na si Presidente Hidalgo. Naniniwala si Lily na hangga’t may pangulong naipapakita sa publiko, hawak niya ang kapangyarihan sa bansa para maisagawa ang plano niyang magpayaman.

Mapapanood ang bagong episodes ng “FPJ’s Ang Probinsyano” mula Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. sa CineMo at sa cable at satellite TV sa Kapamilya Channel (SKYchannel 8 sa SD at channel 167 sa HD, Cablelink channel 8, G Sat Direct TV channel 22, at karamihan ng cable operators na miyembro ng Philippine Cable and Telecommunications Association sa buong bansa).

Sa mga gustong manood online, libre itong masusubaybayan sa parehong timeslot sa Kapamilya Online Live sa YouTube channel at Facebook page ng ABS-CBN Entertainment.

Simula naman Setyembre 1, mapapanood na ang “FPJ’s Ang Probinsyano” sa bagong streaming service na iWant TFC. Isa sa mga ihahandog nitong serbisyo ay ang pagpapalabas ng bagong episodes ng mga Kapamilya teleserye 48 oras bago sila umere sa kahit anong ABS-CBN platform or channel.

Kailangan lamang gumawa ng bagong account ng lahat ng kasalukuyang users ng iWant sa Pilipinas sa iwanttfc.com o mag-download ng bagong app sa Google Play o App Store at mag-subscribe sa standard o premium subscription plan.

Hindi rin mahuhuli ang mga nasa labas ng Pilipinas dahil bukod sa iWant TFC, mapapanood din nila ang bagong episodes sa TFC sa cable, satellite, at IPTV.