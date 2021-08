Screenshot mula sa vlog ni Vice Ganda

“Options, options, options.”

Tila ito ang motto ng komedyante at host ng ‘It’s Showtime’ na si Vice Ganda matapos ipakita sa kaniyang YouTube channel ang siyam na malalaking maleta na dala nang mag-lock-in shoot sila sa Pampanga.

Nang ibalik sa ilalim ng enhanced community quarantine (ECQ) ang Metro Manila, napilitan ang noontime show na lumipat sa Clark Special Economic Zone sa Pampanga upang makapagpatuloy pa rin sa pag-ere sa loob ng dalawang linggo.

Sa kaniyang bagong vlog, pabirong sinabi ni Vice na kaunti lamang ang dinala niya dahil saglit lamang sila sa Pampanga ngunit ginulat niya ang mga manonood sa dami ng bitbit nito.

“As I told yung mga essentials lang. So, 9 luggage. Lahat to damit at sapatos,” ani Vice.

Isa-isang inilabas ng komedyante ang laman ng kaniyang mga maleta na punong-puno ng mga damit na pagpipilian niya para sa “Showtime.”

Nagdala rin ito nang sariling clothes racks para pagsabitan nang marami nitong dalang kasuotan.

“Hindi talaga ako nagdadala ng sakto. Sa lahat ng bagay, ayoko ng sakto lang. Ang requirement ko lagi ay: options, options, options,” saad ni Vice.

Hirit pa niya, kapag sinabihan siya na magdala ng dalawang itim na damit, 20 ang dadalhin niya.

Sa dami ng inilalabas na gamit sa mga maleta, nagmistulang online selling ang content ni Vice.

Sinagot din nito ang tanong ng madlang pipol kung umuulit daw ba ito ng shorts dahil palagi itong naka-short sa show.

“Madami po akong shorts. Iisa nga lang itsura. Pare-pareho lang siya,” natatawang sagot ni Vice.

Balik-Metro Manila na ang “It’s Showtime” matapos ilagay sa MECQ ang NCR matapos ang dalawang linggo sa mahigpit na lockdown.