MAYNILA -- Nagpasalamat ang batikang aktres na si Rosanna Roces sa aniya'y kabutihan nina Coco Martin at Julia Montes.

Sina Montes at Roces, ang dalawa sa mga bagong bituin na parte ngayon ng sikat na serye ng ABS-CBN na "FPJ's Ang Probinsyano" na pinagbibidahan ni Martin bilang si Cardo Dalisay.

Nitong Huwebes ng gabi, isang retrato ang ibinahagi ni Roces kung saan kasama niya sina Martin at Montes na magkatabi sa hapag-kainan.

Kuwento ni Roces, ipinagluto niya ng ulam ang napapabalitang magkasintahan pero nagulat siya nang ang dalawa mismo ang nagtungo sa kanya.

"Yung pinagluto ko sila ng tinola kaso sila 'yung pumunta sa amin para makasama kami kumain at manood ng 'Ang Probinsyano.' Siyempre nataranta kami ni tita Vangie Labalan. Medyo nagbihis kami at mukha kaming basahan. Thank you Coco and Mara napakabait n'yo sa amin," ani Roces na ginaganapan ang karakter ni Lolita, ang ina ng karakter ni Montes sa "Ang Probinsyano."



Maliban kay Montes at Roces, ilan pa sa mga bagong artista sa serye sina John Estrada, Tommy Abuel, Joseph Marco, Vangie Labalan, Elora Espano, Michael Flores, Marela Torre at Chai Fonacier.

Nito ring Huwebes, ipinakilala na ang mga bagong karakter nang sikat na serye. Ipinakita na rin kung ano ang kanilang nakaraan at ngayo'y ipinaglalaban.

