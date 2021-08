Mula sa Instagram nina Angel Locsin at Solenn Heussaff.

Sa kabila ng pagiging tanyag na aktres, minsan ding naikumpara ni Angel Locsin ang sarili sa ibang personalidad lalo na noong nagsisimula pa lamang siya sa industriya.

Sa podcast ni Matteo Guidicelli, naikuwento ni Locsin na dumating siya sa punto na nagtatangkang umuwi noon kapag nakakasabay sa mga audition ang aktres at model na si Solenn Heussaff.

Ayon sa beteranang aktres, kilala siya bilang babaeng raketera noon dahil palagi itong naghahanap ng paraan para makatulong sa pamilya.

“Bulag kasi yung tatay ko. Naghahanap ako ng way para maka-contribute sa bahay. So, isa akong batang raketera. Okay, may fashion show, ‘Game!’ May audition dito, ‘Game!’ Pero hindi sumasagi sa isip ko na pwede akong mag-artista,” saad ni Locsin.

Aniya, simple lamang ang pamilya nila at wala sa kanila ang pumasok sa pag-aartista. Ngunit, may sinamahan umano siyang mag-audition noon kaya naman naisipan na ring sumubok.

“Habang nag-aantay, pina-audition na rin ako. Naka-cap lang ako, naka-backpack, nakapang-wrestling na T-shirt pa ‘ko, kasi uso yun dati,” pahayag ng aktres.

Bagamat alam nitong maganda siya, alam din aniyang may limitasyon ang itsura niya lalo na kapag inihanay kay Heussaff.

“Alam kong maganda ako, pero hindi yung magandang-maganda. Tiwala ako sa sarili ko. Alangan namang sabihin ko, ang pangit ko. Wala nang ibang pupuri sa akin kundi sarili ko,” ani Locsin.

“Pero syempre, may mga limitation, like, kunwari si Solenn. Dati, lagi ko nakakasabay ‘yan sa VTR," aniya." "Mga commercial pa lang.”

Dagdag pa ni Locsin, nagko-commute lamang siya mula Caloocan papunta sa mga audition at kapag nakakasabay niya si Heussaff sa mga ito, naiisip nang hindi siya makukuha.

“Nagko-commute ako simula Caloocan papuntang Makati. So, nakailang bus ako, ‘tapos mag-e-MRT pa ‘ko. Pawis ka pa rin naman. Haggard ka pa rin. Papasok si Solenn, galing kotse. Ang ganda-ganda ni Solenn talaga. Alam mo yung gusto ko na lang umuwi kasi alam mong hindi ka makukuha, yung ganun,” natatawang kuwento ni Locsin.

Ngunit naging maganda ang takbo ng karera ni Locsin sa showbiz na nagluklok sa kaniya bilang isa sa mga hinahangaang aktres ng ngayong henerasyon.

Naikuwento na rin aniya ito kay Heussaff matapos ang ilang taon at nagulat umano ito na nakasabay pala niya si Locsin sa ilang mga audition.

“Later on, after so many years, kinausap ko na si Solenn. ‘Solenn, alam mo ba dati pag pumupunta tayo sa audition, umuuwi na lang ako kasi alam kong hindi ako makukuha?’” alaala ng aktres.

“So, tawa lang siya nang tawa, ‘Naku, Gel, sorry,’ gumaganun siya. ‘Ba’t ka, nagso-sorry?’ E, alam mo yun, pag nagko-commercial ka, nag-o-audition ka, may 100 na babae, 100 na lalaki talaga. ’Tapos hindi mo alam kung mapipili ka, pero hanggang dun lang.”

Bukod sa husay sa pag-arte, kinikilala rin si Locsin sa kaniyang kontribusyon sa maraming Pilipino lalo na sa gitna ng mga kalamidad at pandemya.

Nitong Hulyo, ikinasal si Locsin kay Neil Arce sa isang civil ceremony sa Taguig na dinaluhan lamang ng kanilang pamilya at piling mga kaibigan.

