MAYNILA -- Natupad na ni Francine Diaz ang dalawa sa pinakamalaking pangarap niya para sa sarili at sa kanyang pamilya.

Ayon kay Francine, mayroon na sila ngayong sariling bahay at sasakyan.

"Gustong-gusto po kasi talaga namin ng sariling bahay. Actually palipat-lipat nga kami. Ngayon nakakatuwa po, kasi mayroon na kaming house and may car na rin. 'Yung top two na sobrang kailangan namin, 'yun po 'yung inuna ko," pagbabahagi ni Diaz sa pinakabagong vlog ng celebrity doctor na si Vicki Belo.

Ayon kay Diaz, matapos ang bahay at sasakyan, pangarap niyang mapagtapos sa pag-aaral ang kanyang mga kapatid.

"'Yung mga kapatid ko, nag-aaral pa rin po sila and gusto ko ma-achieve na mayroon akong napatapos na kapatid ko sa pag-aaral,” dagdag ni Diaz.

Para naman sa sarili, nais ni Diaz na kakatapos lang sa high school, na ipagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo.

“Kasama sa dream ko 'yung sa college. Kasi I believe hindi naman pang-forever 'yung fame. So kailangan parati ka may fallback na mayroon kang ititira for yourself. And 'yun 'yung gusto, ko mag-college ako para kahit papaano, if ever magtayo ako ng business. Kung mawalan man ako, pero huwag naman sana ngayon, ng work, at least mayroon pong naka-[antabay] sa akin na puwede kong pagkaabalahan in the future,” ani Diaz.



Sa ngayon, iginiit ni Diaz na masaya siya sa kanyang trabaho bilang aktres.

Nakilala si Diaz sa teleseryeng "Kadenang Ginto" kung saan kasama niya ang iba pang miyembro ng Gold Squad na sina Andrea Brillantes, Seth Fedelin at ang kanyang love team partner na si Kyle Echarri.

Magkakasama ngayon ang apat sa seryeng "Huwag Kang Mangamba."

