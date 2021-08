MAYNILA -- Mula sa ilang taong pagtatrabaho sa show business, ibinahagi ni Darren Espanto kung saan nga ba napunta ang kita na kanyang pinaghirapan.

Sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes, sinabi ni Espanto na nakabili na siya ng lote -- bagay na natutunan niya mula sa kanyang mga magulang.

"Through the past years, siyempre kapag medyo may ipon po ako, my parents taught me to put my money to some things that will benefit my future. Nakabili na rin ako ng ilang lote," ani Espanto.

Ayon kay Espanto, ilan sa mga lote na nabili niya ay sa Pampanga.

"'Yung communities na hindi pa po fully develop bumibili na ako ng lots diyan for the future or if I want to build a house there or sell it again," dagdag ni Espanto.

Maliban sa lupa, nakabili na rin ng sasakyan at bahay ang mang-aawit.

"It's something na talagang feeling ko po ay accomplishment and it's a big achievement for me na makabili ng bahay as a teenager before I turned 20. It's always been a dream of mine to have my own house nga po and also it's not just for me but for my family as well," ani Espanto na ipinagdiwang ang kanyang ika-20 kaarawan nito lamang Mayo.



Sa ngayon ay ipinagdiriwang ni Espanto ang ika-7 taon niya sa industriya.

Matatandaang sa pagsabak niya sa "The Voice Kids" noong 2014 nagsimula ang karera ni Espanto bilang mang-aawit.



Bumisita si Espanto sa "Magandang Buhay" para anyayahan ang mga manonood na pakinggan at suportahan ang kanyang pinakabagong awitin na "Tama Na."

Sa ngayon ay isa sa Espanto sa mga bituin ng programang "ASAP Natin 'To" ng ABS-CBN.