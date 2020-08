Regine Velasquez, may mensahe para sa kaarawan ng mister na si Ogie Alcasid

MAYNILA -- Nagdiriwang ngayong Huwebes ng kanyang ika-53 kaarawan ang aktor at mang-aawit na si Ogie Alcasid.

Para sa kanyang espesyal na araw, isang mensahe ang ibinahagi ng kanyang asawang si Regine Velasquez.

Sa Instagram nitong Miyerkoles ng gabi, inilabas ni Regine ang isang video kung saan kita ang pagbibiro ng asawa.

"Happy birthday to my one and only love. Tawang tawa ka na naman sa sarili mo," ani Regine sa caption.

Sa comment section naman ng post ni Regine, bumuhos ang pagbati para sa kaarawan ni Ogie. Ilan sa mga nagbigay ng kanilang mensahe ay sina Vina Morales, Pops Fernandez, Karla Estrada, Kakai Bautista at Gladys Reyes.