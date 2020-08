Kristel Fulgar, mas naka-focus muna sa vlogging

MAYNILA -- Isang bahay at mga sasakayan na ang naipundar ni Kristel Fulgar, na maliban sa pag-aartista, ay matagumpay din sa mundo ng vlogging.

"Noong pumasok ako sa digital world, inuna ko ang paggawa ng song covers kasi 'yun ang tingin ko na kaya kong gawin," kuwento ni Kristel sa "Star Beginnings" ng Star Magic.

"Ang una kong song cover sa kotse, tapos unexpected na nag-trend siya, first cover ko nag-trend agad. So sobrang naramdaman ko ang pagmamahal ng tao o ang appreciation ng tao nung time na 'yon. Na-inspire ako na why not ituloy ko. Di ko na na imagine na magba-vlog ako at mahiyain nga akong tao," ani Kristel.

Ayon kay Kristel, isang bagong channel ang ginawa niya para maihiwalay sa kanyang song covers.

Kuwento ni Kristel, ginawa niya ang unang vlog sa bago niyang channel para may alaala siyang babalikan. Ang hindi niya inakala ay papatok din ito sa netizens.

"Na-realize ko kaya ko pala, nagustuhan nila 'yung edit ko na 'yon. Parang ang pangit pa ng edit ko kasi experiment lang. So doon na nagsimula na parang na-realize ko na sobrang na-appreciate ng tao ang pinaghihirapan ko na simula sa song covers na pinaghihirapan ko talagang i-produce on my own ay naa-appreciate nila at itong nag-vlog ko, na pino-produce ko lang ng sarili ko, hard work ko lang talaga ay nagustuhan nila. Sabi ko baka nga para ako sa digital world," ani Kristel.

Sa ngayon aminado si Kristel na naka-focus siya sa vlogging.

"Ang dami kong pwedeng i-consider sarili ko, 'di ko alam ano ba ako actor, singer, vlogger? 'Di ko rin alam kung saan magko-concentrata. Masasabi ko na na mas nagpo-focus ako sa vlogging kasi 'yon ang mas nae-enjoy ko ngayon," ani Kristel.



Sa huli isang payo rin ang iniwan ni Kristel sa mga nagnanais na maging artista at pasukin ang digital world.

"Just stay positive at huwag igi-give up ang mga pangarap," ani Kristel.

Nito lamang Mayo ay dalawang pagkilala ang natanggap ni Kristel sa YouTube. Sa ngayon ay mayroon ng higit 1.76 million subscribers ang “Kristel's Vlogs,” samantalang ang kanyang channel na “Kristel Fulgar” ay may higit 1.17 million subscribers.