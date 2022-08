MAYNILA -- Magkasamang sinagot ng mag-asawang sina Ogie Alcasid at Regine Velasquez ang naunang lumabas na balitang nagsasabing may problema diumano ang kanilang relasyon.

Sa pagpapatuloy ng pagdiriwang ng kaarawan ni Alcasid sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes, ibinahagi ng dalawa ang kanilang saloobin sa nasabing isyu.

Watch more News on iWantTFC

"Ano lang 'yan, siguro hindi naman puwedeng mawalan ng basher, hindi ba? Minsan kasi kapag nakikita nila ang liga-ligaya niyo, 'yun lagi pupukulin. Kaya huwag mo na pansinin, ikaw naman," ani Alcasid sa kanyang misis.

"Actually ako wala, natawa ako, kasi alam kong hindi. You know, since we've been together for 11, magtu-twelve. Sinasabi ko ito sa kanya lagi, mas mahal ko siya ngayon kaysa dati," ani Velasquez.

Dagdag ng "Asia's Songbird," mas tumindi ang pagmamahal niya sa asawa sa kasagsagan ng pandemya.

"Actually enjoy na enjoy akong kasama ang asawa ko na noong umalis siya pumunta siyang States ay hindi ko kaya, iyak ako nang iyak talaga. Kasi parang ang tagal naming magkasama, kami-kami lang, tapos biglang inalisan ako pumunta ng States," kuwento ni Velasquez.

Matatandaang nito lamang Marso ay nagtungo sa Estados Unidos si Alcasid para magtanghal.

"He's my best friend and I always say this, it's wonderful to be married. It is, it is wonderful to be married, provided that you are married to the right person. Kaya natawa ako sa balita na ganun kasi hindi eh," ani Velasquez.

Kaugnay na video: