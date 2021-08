MAYNILA -- Wala munang balak sina Sofia Andres at partner nito na si Daniel Miranda na sundan ang anak nilang si Zoe.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, sabay na nagpakita sa telebisyon si Andres at nobyo nitong si Miranda, isang race car driver.

"Siguro enjoy-in muna si Zoe. Take it slow. I think this time we should plan things na. Hindi 'yung nabibigla kami pareho," ani Andres.

Nagbalik-tanaw rin sina Andres at Miranda sa kung paano sila unang nagkakilala.



"End of 2015 we met in a bar in the Fort. Tapos I saw her pass by lang muna. I was with my cousin back then. ... Actually super shy ako, super shy person. Parang I go to a place, I don't talk to anyone. So sinabi ko sa cousin ko na super close, 'Yani, she's pretty.' My cousin helped me naman go to her. Tapos I talked to her," kuwento ni Miranda.

"He asked me for a photo. Tapos sabi niya, 'What's your name?' Sabi ko, 'Hi, I am Sofia.' Tapos he offered me water. Imagine sa bar parang hindi ba, 'oh you want a drink.' Sa kanya, tubig. Tapos mga 2 a.m. na 'yon. I usually give random numbers kapag may nanghihingi. Sa kanya ko na lang ibinigay 'yung totoong number. Then the next day he messaged me," ani Andres.

Ani Miranda, mula 2015 hanggang 2017 ay bihira lang sila magkita ni Andres dahil abala ang aktres sa trabaho at istrikto ang mga magulang nito.



"Ito 'yung sobrang kinikilig ako every time I think of it. Siyempre Alabang siya; dito ako sa Antipolo. So ang daddy ko lagi siyang nakabantay sa akin bawal ko siyang makita or something like that. Tapos pupunta siya mga 2 a.m. sa bahay, magha-hi lang siya sa baba, nasa car siya. Tapos maglalagay lang ako ng letter sa gate tapos kukunin niya tapos aalis na siya ulit. Ganoon," kuwento naman ni Andres.

Pag-amin ni Andres, kapatid niya ang una niyang sinabihan tungkol sa kanyang pagbubuntis. Aniya, naiyak na lang ang kanyang ina nang ipakita niya rito ang resulta ng ultrasound.

"Hindi na sila nagalit. Kasi it's there na. Tapos ipanakita ko sa kanya (Miranda). Pinatapos ko lang 'yung race niya noon saka ko sinabi. I called him through FaceTime tapos pinakita ko ang ultrasound," ani Andres.

Pagbabalik-tanaw ni Miranda, nasa Malaysia siya nang tawagan siya ni Andres.

"Two weeks prior, I already knew something was wrong. I studied in Australia for four years at nagpa-FaceTime kami at night after talking parang iiyak lang siya, she'll cry. All of the sudden umiiyak lang siya and she's like cancel the call. So sinabi ko I think there's something wrong," ani Miranda.

Pag-amin ni Andres, nakaramdam siya noon ng takot nang maisip niya na maaring iwan siya ni Miranda.

"Pero me knowing that I'm pregnant I am so happy. Like parang walang pag-aalangan. Pero 'yung fact na he's young, he's studying, career niya parang wait lang I think I have to like evaluate things," ani Andres.

Ayon sa dalawa, maging ang relasyon nila ay nabago pagdating ng kanilang anak.

"Parang nag-mature kami. We became more mature," ani Miranda.

"Before cats and dogs talaga kami. From small things we make it a big deal," ani Andres.



Bilang mga magulang, ipinagmamalaki naman nilang dalawa ang isa't isa.

"He's very humble. I am so proud of him. Like since Day 1 na nagkita kami, sobrang iba. Makikita mo na sobrang mahal niya ang anak niya, sobra," ani Andres.

"I am very proud of her kasi parang before I could see na she couldn't handle things on her own. Kasi di ba before her mom was there with her, her dad, her brothers, But now she can do everything on her own and I am just very proud of her," ani Miranda.

Sa programa, hindi rin napigil ni Sofia ang maging emosyonal dahil sa nag-uumapaw na kasiyahan bilang ina ni Zoe.

"Hindi ko inakala na I'm capable of giving that unconditional love. 'Yung connection namin ng anak ko, I can give so much pa pala," ani Andres.



Matatandaang ipinanganak ni Andres si Zoe noong Nobyembre 24, 2019.

Sa ngayon ay parte si Andres ng seryeng "La Vida Lena" na mapapanood sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, TV5, iWantTFC at TFC.