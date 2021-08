MAYNILA -- Nabiktima ng agaw-cellphone gang sa Guadalupe Nuevo sa Makati City ang aktres at vlogger na si Alex Gonzaga pero nagawa naman ng mga pulis na maibalik ang kanyang nadukot na gamit.

Nahuli rin aniya ang isa sa mga mandurukot.

Sa kanyang post sa social media nitong Miyerkoles, kinuwento ni Gonzaga na hawak ng kasama niyang si Sofie ang cellphone.

"Mabagal takbo ng trapiko kaya nung may pina-picture ako sa kanya biglang nahablot agad cellphone ko habang hawak n'ya," aniya.

Pinasalamatan ni Gonzaga ang mga pulis mula sa Makati Sub Station 7 na tumulong para maibalik ang nahablot niyang cellphone na umano'y hawak noon ng kasama niya sa sasakyan.

"Grabe taas dalawa kamay namin sa galing at bilis ng action n'yo mga sir," ani Gonzaga na ibihagi ang pangalan ng mga pulis na tumulong sa kanila.



Nagpasalamat din si Gonzaga sa kanyang driver na humabol sa snatcher at sa lahat ng mga taong tumulong sa paghuli sa mga mandurukot.

"Salamat din talaga sa driver ko, kay Kuya Arvi, kasi hinabol n'ya 'yung mga snatcher at maraming motorista and mga kapwa na nasa kalsada ang nakihabol at tulong sa paghuli ng isa sa mga snatchers," ani Gonzaga na nagawa pang magbiro patungkol sa snatcher.

"And lastly salamat sa asawa ng snatcher ko dahil subscriber daw pala sila!" birong hirit ni Gonzaga.

Sa huli, nagpasalamat si Gonzaga sa Diyos dahil sa marami pa rin aniyang mga tao ang may mabubuting kalooban at handang tumulong.