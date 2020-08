Xian Lim ibinunyag na may cancer ang kaniyang lola

MAYNILA - Hindi napigilan ni Xian Lim na maluha nang ibunyag niya sa social media noong Martes na may breast cancer ang kaniyang lola.

Sa isang 3-minute video na ini-upload sa Instagram, ikinuwento ni Lim na isinugod sa ospital ang kaniyang lola para sa isang surgical procedure.

"I think the procedure is called mastectomy. They have to remove, I guess, her left or right breast 'cause they found cancer, my grandma has cancer right now," ani Lim sa video.

Nilinaw ni Lim na hindi farewell video ang kaniyang in-upload kundi paalala para sa buhay pa ang mga lolo at lola.

"Don't take time for granted and love your parents, love your grandparents," aniya.

Gaya ng kaniyang nobyo, labis din ang pagmamahal ni Kim Chiu sa kaniyang lola kaya mabigat para sa aktres ang pagpanaw nito kamakailan sa edad na 85.

Sa kaniyang Instagram post, ibinahagi ni Chiu na mahimbing na namaalam ang kaniyang lola habang natutulog.

Masakit sa loob ni Chiu na hindi umano siya personal na nakapagpaalam at nakadalo sa burol.

Sa tulong ng pinsan, nakiramay ang aktres sa pamamagitan ng video stream.

Nagpasalamat din si Chiu sa kaniyang lola dahil sa pagmamahal nito at pagturo sa kaniya ng "tomorrow is another day."

Kasabay ng ilang family photos, pinatugtog ni Chiu ang paboritong Chinese song ng kaniyang lola sa post.

-- Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News