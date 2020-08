Kim, sampal ang ibinalik sa kasinungalingan ni Yam sa 'Love Thy Woman'

MAYNILA -- Hinarap ni Jia (Kim Chiu) ng sampal ang kasinungalingan ni Dana (Yam Concepcion) sa naging tagpo sa sikat na serye ng ABS-CBN na "Love Thy Woman" na napapanood sa Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live.

Nitong Martes, sinugod ni Jia si Dana matapos nitong malaman na may koneksiyon ito sa nahuling hacker.

Isa sa hinack ay ang kumpanyang pinaghirapang itayo ni Jia.

Dahil sa nangyari, binawi rin ni Jia ang usapan nila ni Dana na isusuko na niya ang iniwang mana sa kanya ng ama nila na si Adam Wong.

"Binabawi ko na ang kasunduan natin. Kukunin ko na ang lahat ng para sa akin at hinding-hindi na kayo makakaangkin ng hindi sa inyo," ani Jia kay Dana.

Narito ang mainit na tagpo sa pagitan nina Jia at Dana sa "Love Thy Woman."

