Bernadette Sembrano, naiyak sa pag-awit ng Aegis sa 'Ang Sa Iyo Ay Akin'

MAYNILA -- Hindi napigilan ni Bernadette Sembrano na maluha nang marinig ang pag-awit ng Aegis sa "Ang Sa Iyo Ay Akin," ang kantang kanyang sinulat kasama si Jonathan Manalo.

Sa kanyang vlog nitong Lunes, ipinakita ni Bernadette ang ilang tagpo sa paglikha nila ni Manalo ng awiting "Ang Sa Iyo Ay Akin" sa ilalim ng Star Music.

Hindi na napigilan ni Bernadette na maging emosyonal nang marinig sa unang pagkakataon ang ginawang bersiyon ng Aegis.

"Nakakaiyak. ... Marami na kaming nagawa actually pero iba ang Aegis. Iba ang hugot. Grabe, ang sakit-sakit. Grabe kayo, kaya pala sila ang Aegis," ani Bernadette.

