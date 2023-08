MAYNILA -- Ipinagdiwang ni Ogie Alcasid ang kanyang kaarawan sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes.



Hindi napigilan ng asawa niyang si Regine Velasquez ang maging emosyonal sa pagbabahgi ng kanyang mensahe para kaarawan ng kanyang mister.

Sa kanyang mensahe, iginiit ng Asia's Songbird ang pagmamahal sa kanyang asawa na itinuturing niya ring pinakamatalik na kaibigan.

"Ako alam naman ito ng asawa ko na I am his biggest fan. In whatever ventures or whatever he wants to do in his life, I will alway be his biggest fan. Alam niya rin ito na mas mahal ko pa siya ngayon kaysa sa dati," ani Velasquez na nagsimula nang umiyak.

"I cannot imagine my life not being with him. He's my best friend. It's always a wonderful morning waking up next to him. One time I was talking to him I said, 'you know my theory is you're never really in love 24 hours a day because you know sometimes your partner will do something na nakakaasar naman ito but it doesn't mean na you don't love him anymore, hindi ba?' Kasi 'yun ang foundation namin, 'yung love namin sa isa't isa. But do you know what he said to me, he said walang oras o walang time ever in his life since we got together na naramdaman niyang hindi niya ako mahal. I love you honey and you know this. I dont' think I will be able to function the way I should if I don't have you. I love you so much," dagdag ni Velasquez.

Nagpapasalamat naman si Alcasid sa Diyos na ibinigay sa kanyang buhay si Velasquez. Naniniwala rin ito na pinlano ng Diyos kung ano sila ngayon ng kanyang maybahay.

"Totoo naman may pagkakataong may tampo ako sa iyo pero alam mo 'yung tampo na 'yon ay dala ng sobra mong mahal 'yung tao. Ako, lubos akong nagpapasalamat kasi biniyayaan ako ng isang katulad mo rin. Alam natin ang kahinaan natin. Alam natin kung saan tayo medyo kulang. May nagsasabi na you complete me. Ako hindi ako naniniwala roon. We are really both incomplete but together we are just one, you know. There won't be a moment that I won't choose you," ani Alcasid.

"Ang hirap isipin na ang dami nating pinagdaaanan, makakarating lang pala tayo rito, 'di ba? Matalinhaga talaga ang buhay at hindi natin alam at hindi ko ninanais na gayahin 'yung ginawa namin sa buhay namin. But this is what I know for sure that He had planned everything for us and He had planned for us to be who we are today so that we can be something to some people. I don't want to say anything big about it but kung mayroon mang pagkakataong naka-inspire kami sa inyo, nakakataba po ng puso 'yon," dagdag ni Alcasid.

Nakatanggap naman ng video message mula sa kanyang mga anak na sina Sarah at Nate si Alcasid.

Samantala, para sa kanyang espesyal na araw ay dumating naman sa "Magandang Buhay" studio ang kaibigan ni Alcasid na si Janno Gibbs.

