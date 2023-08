ASAP Natin ‘To inaabangan na ng fans sa Milan

MILAN - Inaasahang dadagsain ng Pinoy fans ang Mediolanum Forum indoor stadium na venue ng inaabangang ASAP Natin ‘To sa September 10.

Sabik ng makita ng mga taga-Milan ang kanilang mga hinahangaang may 30 Kapamilya stars at batikang OPM singers tulad nina Zsa Zsa Padilla, Martin Nievera, Regine Velasquez, Bamboo, KZ Tandingan at Morisette.

Makalipas ng limang taon mapapanood muli ang ASAP Natin ‘To na inaasahang na magpapasaya sa mga Pilipino sa Milan. Una nang napanuod ng live ang ASAP sa Roma.

Magiging madali naman para sa mga taga-Milan ang pagpunta sa venue dahil katabi lang nito ang metro train na konektado saan mang lugar sa Milan.

At kahit sa Milano Centrale, na pinaggagalingan ng iba’t-ibang lugar sa Italya at ibang bansa, madaling maabot ang Mediolanum Forum, kaya maging mga Pinoy sa mga karatig na bansa inaasahan ding dadagsa sa Milan sa ASAP Natin ‘To.

“See you Lara,Regine, see you in Milan!” sabi ng ilang fans sa Milan.

“Kung pwede sana is Lovi Poe, kasi idol ko kasi si Coco Martin sa Batang Quiapo, taga-Quiapo kasi ako,” sabi ni Danny Haduca, fan.

“Panonoorin namin ang ASAP dito sa Milan, dahil lahat na OPM artist paborito namin, mabuhay kayo!”sabi Jesse Games, OFW.

“Coco Martin, magkikita na tayo sa wakas! So see you soon!” sabi ni Arlyn Lintao, fan.

Magpapabilib din sa entablado ang ilang Pinoy singers na gumawa ng marka sa Italya.

Nagpasalamat naman si Consul General Elmer Cato na binigyan ng ASAP ang pagkakataon ang Pinoy singers sa Italya na makasama sa mas malaking entablado ang mga Kapamilya artist mula sa Pilipinas.

Bisitahin ang mytfc.com/asapinmilan para sa karagdagang impormasyon.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Italya, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO: