MAYNILA -- Ipinagdiwang ng mang-aawit at host na si Ogie Alcasid ang kanyang kaarawan sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes.

Sa pang-umagang programa ng ABS-CBN, pinatotohanan ng komedyante at host na si Vhong Navarro ang pagiging mabait at mapagbigay na kaibigan ni Alcasid.

Magkasama bilang host sina Navarro at Alcasid sa "It's Showtime."

"Ito ang tao na kaibigan ko na walang kaarte-arte. Kahit ano ang ipagawa mo sa kanya wala siyang reklamo. Game siya sa lahat. Parang kahit alam ko na may part doon na ayaw niya, takot siya, eh 'game ako diyan dahil ganun kita susuportahan,'" ani Navarro na suot pa ang jacket na aniya ay regalo ni Alcasid sa kanya.

Nagpasalamat naman ang isa mga host ng "Magandang Buhay" na si Regine Velasquez, kay Navarro sa pagsuporta at pagiging malapit nito sa kanyang mister.



"Natutuwa ako kay Vhong kasi pino-protect niya lagi ang asawa ko. Like minsan hinahagis-hagis nila tapos sasaluhin ni Vhong. Nakikita ko kaya 'yon sa natutuwa ako. So nagkaroon siya ng panibagong tandem. Kasi sa comedy pati, kailangan mo ng ka-tandem and I'm so happy Honey, that you found (Navarro). And, thank you Vhong. Dahil love mo ang asawa ko ay sobrang love kita," ani Velasquez.

Ibinahagi rin ni Velasquez na isang pangarap na natupad para sa mister ang maging parte ng "It's Showtime."

Maliban kay Navarro, sorprera rin ang naging pagdating ni Ryan Bang sa studio ng "Magandang Buhay."

Nito lamang Linggo ay nauna na ring ipinagdiwang ni Alcasid ang kanyang ika-55 kaarawan kasama naman ang kanyang pamilya sa "ASAP Natin 'To."

