'Lyric and Beat' nina Seth at Andrea, patok online

MAYNILA -- Patok sa mga manonood ang sayawan at kantahan sa unang iWantTFC original musical series na “Lyric and Beat.”

Ang ‘feel-good’ serye ay pinagbibidahan nina Andrea Brillantes at Seth Fedelin.

Nakakaindak at nakaka-”LSS” (last song syndrome) ang mga musical performance kung saan binibigyang-buhay nina Brillantes at Fedelin, kasama sina Darren Espanto, AC Bonifacio, Kyle Echarri, Sheena Belarmino, Jeremy Glinoga, Angela Ken, at Awra Briguela, ang mga awitin ng tanyag na kompositor na si Jonathan Manalo.

Tampok sa serye ang mga kanta tulad ng “Tara Tena,” “Kabataang Pinoy,” “Hindi Kita Iiwan,” at “Patuloy ang Pangarap” upang ipagdiwang ang ika-20 taon sa industriya ni Manalo.

Patok at bilib na bilib ang mga manonood sa serye kung saan ibinibida ang talentong Pinoy.

Ayon sa Nylon Manila magazine, isa itong “new gen musical series” na ikaka-proud ng mga Pilipino. Sabi naman ng Village Pipol, siguradong mapapasabay sa sayawan at kantahan ang mga manonood dahil sa husay na pagkagawa ng mga eksena.

Bukod sa magagandang performances, natuwa ang netizens at pinuri nila ang serye sa social media para sa nakaka-inspire na kwento kung saan binibigyang-diin na huwag sumuko sa mga pangarap gaano man ito kahirap.

Sa kasalukuyang takbo ng kwento, todo-todo na ang paghahanda ng Team Werpa nina Lyric (Brillantes) at Beat (Fedelin) dahil makikipag-showdown sila laban sa Team Prime Belters ni Jazz (Espanto). Pero kahit may namumuong tunggalian sa pagitan ng dalawang grupo, mukha namang nagkakamabutihan sina Lyric at Beat habang binibigyan nila ng kumpiyansa ang isa’t isa.

Aabangan ngayon ng mga manonood kung kaninong grupo ang mananaig upang irepresenta ang kanilang eskwelahan sa inaabangang national competition.

Mapapanood nang libre ang bagong episodes ng “Lyric and Beat” kada Biyernes sa iWantTFC app (iOs at Android) o website (iwanttfc.com).

Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC