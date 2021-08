MANILA -- Walang sawa ang pagsuporta ni Regine Velasquez sa mga baguhang mang-aawit.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, Agosto 24, sinabi ni Velasquez na ito ang paraan niya para ibalik ang tulong na ibinigay sa kanya noong panahon na siya ay nagsisimula pa lamang sa industriya.

Pagbabalik-tanaw ni Velasquez, tinulungan at sinuportahan siya noon ng mga bigating mang-aawit tulad nina Martin Nievera, Gary Valenciano, Kuh Ledesma at Pops Fernandez.

"Kasi noong nag-uumpisa ako, marami ang tumulong sa akin, sina Gary, sina Martin, Pops, si Kuh, to name a few. Noong nag-uumpisa ako ramdam na ramdam ko ang suporta nung mga superstar na iniidolo ko. When it was my turn I made sure that I will support the new talents that we have now. It's my way of giving back," ani Velasquez.

"And bakit ka naman hihindi? Tingnan mo ang ganda ng kanta," dagdag ni Velasquez sa bagong awitin na "Ipinagpanata Kita" kasama si Davey Langit.

"I'm singing it with this guy who is so incredibly talented and has a beautiful voice. Bakit ka naman hihindi? It's also an opportunity for me. ... Iba na ang audience ko. It's good to work with new artists, younger (artists) and really passionate artists. It's my pleasure. It's an honor for me to be part of this song," dagdag ni Velasquez.

Nito lamang nakaraang linggo, inilabas na ni Langit ang isinulat niyang "Ipinagpanata Kita" na inawit nila ni Velasquez.

Si Langit ay isa sa mga artist ATEAM, ang talent management na itinatag ng mister ni Velasquez na si Ogie Alcasid para makatulong sa iba pang mang-aawit.

