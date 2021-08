Jeremiah Lisbo, masaya sa tagumpay ng 'He's Into Her'

MAYNILA -- Ibinahagi ng aktor na si Jeremiah Lisbo ang kasiyahan sa tagumpay ng seryeng "He's Into Her."

Si Lisbo ay isa sa mga bituin ng serye ng iWantTFC kung saan bida sina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

"Overwhelmed. Kasi baguhan lang po kami, karamihan sa amin ay bago. Sobrang natutuwa kami. Nakakataba ng puso na maraming sumusuporta sa aming baguhang artista," ani Lisbo sa Inside News ng Star Magic.

Ayon kay Lisbo, higit pa sa pagkakaibigan ang nabuo sa set ng "He's Into Her."

"Para kaming pamilya, 'yun lang ang masasabi ko. Hindi lang kaibigan, pamilya talaga," ani Lisbo na inaming miss na ang mga kasamahan sa programa.

"Ngayon na natapos na ang 'He's Into Her' siyempre wala ng promo, wala ng masyadong ganap. So hindi namin sila nakakasama at nakakausap, 'yun nakaka-miss lang," ani Lisbo na inalala rin ang natatanging karanasan nang maganap ang digital concert para sa pagtatapos ng "He's Into Her."

"Kasi first time ko na maging parte sa isang concert, mag-entertain, sumayaw, kumanta. Alam mo 'yon 'di ko ini-expect 'yon kasi ang hangarin ko lang naman ay maging aktor, umarte," ani Lisbo.

Naging bahagi rin si Lisbo ng mga pelikula ng Star Cinema na "Four Sisters Before The Wedding" at "Love or Money." Pangarap niya ngayon ang maging leading man at kung mabibigyan ng pagkakataon ay maging love team partner si Kaori Oinuma na isa rin sa mga bituin ng "He's Into Her."

Sa digital post-finale concert ng "He's Into Her" ay inanunsiyo na magkakaroon ito ng season 2.

