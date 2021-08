MAYNILA -- Sa kabila ng mga ngiti at sayang ibinibigay nila sa kanilang mga tagahanga, pangamba at pangungulila sa kanilang mga mahal sa buhay ang pilit na nilalabanan ng mga komedyanteng sina Iyah Mina at Petite Brockovich.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles kung saan kasama rin nilang bisita si Negi, naging emosyonal sina Petite at Iyah nang mapag-usapan ang tungkol sa kanilang pamilya.

Ayon kay Petite, nasa Bicol ang kanyang mga magulang na siyang dahilan ng pagsusumikap niya sa trabaho sa gitna ng pandemya.

"Araw-araw kong pinagpi-pray kay God. Hindi ko kaya na mawala sila. Lalo na nung nagka-pandemic, sabi ko huwag na kayong lumabas. Ako na ang gagawa ng paraan, ako ang lalabas for you. Ako ang bahala. Hanggang kaya ko. Hanggang may trabaho ako na maayos, susuportahan ko at mamahalin ko kayo habambuhay," ani Petite.

Pag-amin naman ni Iya, matindi ang naging epekto ng pendemya sa kanyang trabaho. Pero giit niya dahil din sa pandemya ay nalaman niya na ang halaga ng pamilya.

"Love language ko is regalo. 'Yung makapagpatayo ako ng lupa at bahay na gustong-gusto nila dahil ilang taon din kaming nangungupahan sa probinsya. Pero dahil sa pandemya natigil 'yung paghuhulog dahil nawalan ng trabaho, nawalan ng pangkabuhayan. Nagpapasalamat ako sa pamilya ko dahil naintindihan nila ako kung ano ang sitwasyon ko ngayon. Dahil sa pandemya na ito ang daming realizations na nangyari. 'Yung sa kanila mismo manggagaling na gusto ka lang naming marinig, makita sa video call kung okay ka ba diyan, kung may kinakain ka pa ba,'" ani Iyah.

"Uwing-uwi na ako. Actually dumating na ako sa punto na ayaw ko na mag-arti-artista. Ayaw ko na mag-vlog, ayaw ko na mag-perform. Gusto ko na umuwi roon (sa pamilya ko), gusto ko na sila makasama, sobra," ani Iyah na taga-Isabela.

Samantala, hindi rin napigilan ni Negi ang maging emosyonal nang magbahagi tungkol sa kanyang ama. Hindi rin napigilan ni Negi ang maiyak nang makatanggap ng mensahe ng pasasasalamat mula sa kanyang kapatid at pamangkin.



"Masaya ako kasi lahat ng pamangkin ko ako ang nagpapa-aral. Ako lahat. Hindi ko man palaging sinasabi sa kanila na mahal ko kayo pero alam niyo 'yan, sinasabi ko na hanggang kaya ko ay gagawin ko. Gusto ko kasi maging maayos ang buhay nila. Basta masaya ako. 'Yun lang ang ano ko sa mga pamangkin ko sana huwag nila akong pabayaan pagtanda ko. Sana huwag nila akong pabayaan," ani Negi.