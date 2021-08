Ano ang pinagkaiba ng KyCine sa ibang love teams? Narito ang sagot ni Kyle Echarri

Mula sa Instagram nina Kyle Echarri at Francine Diaz



Hindi nakaiwas ang batang aktor na si Kyle Echarri sa mga katanungan tungkol sa kaniyang ka-love team na si Francine Diaz nang magkaharap sila ng aktres na si Erich Gonzales.

Sa vlog ni Gonzales, kasabay ng kaniyang pagsasagawa ng car raid sa “Huwag Kang Mangamba” star ay ang pag-usisa nito sa KyCine.

Una sa mga natanong ng beterang aktres na bida sa seryeng “La Vida Lena” ay kung naisakay na ba niya si Diaz sa kaniyang bagong sasakyan.

Pag-amin ni Echarri, hindi pa nito naisasama ang onscreen partner sa sasakyan dahil hindi naman niya ito dinadala sa set ng kanilang serye.

Ngunit may ilang malalapit na kaibigan ni Echarri ang nakasama na nito dala ang sasakyan tulad nina Darren Espanto at AC Bonifacio.

Hindi na rin pinakawalan ni Gonzales ang aktor at tinanong kung ano ang pinagkaiba ng tambalan nila ni Diaz sa iba pang love teams sa industriya.

Mabilis na sagot ni Echarri: “Nakikita naman ng mga fans, hindi kami sobrang pa-cute nang pa-cute parati. We never force kilig. That's what separates us.”

Sa kalagitnaan ng nasabing vlog, sinubukan pang hulihin ni Gonzales kung may relasyon na ang dalawa sa totoong buhay ngunit mabilis din ang paglilinaw ni Echarri.

“Gaano na kayo katagal ni Francine?” makahulugang tanong ng aktres.

“Mag-love team?” sambit ni Echarri.

Natawa na lamang si Gonzales dahil bigo siyang mapaamin ang aktor sa estado ng kaniyang puso.

“Ang galing. 'Di kita nakuha don. Napaka-smart,” tumatawang saad ni Gonzales.

Unang nagkapareha ang dalawa sa hit series na “Kadenang Ginto” na nagtuloy-tuloy na hanggang sa kasalukuyang serye na “Huwag Kang Mangamba.”

