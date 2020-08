Nikko Natividad ng Hashtags, may buwelta sa bashers

MAYNILA -- May buwelta si Nikko Natividad laban sa mga taong kumukuwestiyon o nagtataka kung saan nanggaling ang perang nawala sa kanya nang mabiktima siya umano ng investment scam.

Ayon sa aktor, pinaghirapan niya ang pera na nanggaling sa trabaho niya sa showbiz at sa pagsabak sa negosyo.

"Sa mga nagtataka pa, para isahan na lang. Gumising ako madaling araw para mag-'UKG.' Tapos deretcho 'It's Showtime' tapos tatanggap ako teleserye kahit wala akong linya basta magkatrabaho ako. Tapos sideline sa mga pelikula kahit small role wala ako pakialam basta kumita," pauna ni Nikko.

"Sinusuyod ko mga fiesta, mall show, bday sa buong Pilipinas para rumaket. Nagtitinda ako grahams sa ABS at sa labas. Bedsheet, sandals at YouTube. Ngayon pagnagduga pa kayo may mali na sa inyo," dagdag ni Nikko.



Sa nauna pang post ni Nikko, iginiit niyang lahat ng kanyang pera ay pinaghirapan niya sa loob ng limang taong pagtatrabaho. Ito ay bilang reaksiyon sa pahayag ng isang entertainment writer at publicist na kumuwestiyon kung saan nanggaling ang malaking perang nawala sa kanya.

Matatandaang nito lamang Lunes, inamin ni Nikko, isa sa miyembro ng grupong Hashtags, na isa siya sa nabiktima ng investment scam.

Sa kanyang post sa Instagram ay ibinahagi ni Nikko ang eksklusibong ulat ng "TV Patrol" noong Agosto 14 tungkol sa isang babaeng inaresto ng NBI dahil sa investment scam.

Ani ni Nikko, P4 na milyon ang nakuha sa kanya.