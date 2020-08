Joshua Garcia, vlogger na rin sa YouTube

MAYNILA -- Sumabak na rin ang aktor na si Joshua Garcia sa vlogging.

Nitong Lunes, Agosto 24, inilabas ni Joshua ang kanyang kauna-unahang vlog, tampok ang kanyang pakikipaglaro sa kanyang pamilya at ang kaarawan ng kanyang pamangkin.

Ipinakita rin ang pagbibigay ni Joshua ng sorpresa sa kanyang kapatid. Isang laptop na magagamit nito sa kanyang pag-aaral ang naging regalo ng aktor.

