Pinoy talent mula Ireland magpapabilib sa ASAP Milan

BERLIN - Bukod sa Pinoy talents mula Italy makikipagsabayan din sa ASAP Natin ‘To Milan ang dating finalist ng The Voice Kids sa Germany na si Fiona Cassandra Vargas.

Sunod-sunod na kasi ang imbitasyon para magtanhal ang 16 taong gulang na teen sensation na taga Ireland mula nang sumali siya sa The Voice Kids 2023 sa Berlin, Germany.

Kahit hindi kasi taga-Germany ay pwedeng sumali kaya hindi na nagdalawang isip si Fiona na makipagtagisan ng galing sa entablado ng The Voice Kids.

Matatandaang naging semi-finalist din sya sa The Voice Kids UK 2021 sa edad na katorse. Nanalo rin siya ng gold medal bilang soloist sa Junior division at nakadalawang silver naman para sa group at duet division sa World Championship of Performing Arts sa California, USA.

Sa kabila ng tagumpay hindi nawawala ang hamon gaya ng bashers online.

“I didn´t take the basher's comments in a negative way. Instead, I turned it around and used it for me to do better, to strive better and I used it in a positive way. It inspires me, I don´t know how,” sabi ni Fiona.

Habang nasa Germany todo suporta naman ang mga kababayan, maging ang mga taga- Ireland.

“It's so nice to see all these kids achieving their dreams. With Fiona, she's very impressive. She grew up so mature at the moment. She knows how to raise mental health awareness,” sabi ni Melissa Ferraren, mentor at coach ni Fiona.

Kasunod ng ASAP stage, sunod namang sasabak si Fiona sa prestihiyosong UNICEF Grand Gala sa Nobyembre at Disyembre sa Germany ngayong taon kasama ang Grammy nominees, winners at mga kilalang artists at musicians tulad nina Celine Dion at Andrea Bocelli.

Nakatakda rin siyang magtanghal muli para sa UNICEF sa Austria sa susunod na taon.

“I got an offer as well po from the UNICEF Committee Germany where they invite international singers just to perform and luckily I was one of those singers who were picked,” sabi ni Fiona Proud at todo-suporta ang single mom na si Sheila Vargas sa kanyang anak.

“It´s tough really especially you´re like raising a teenage girl, sa abroad pa, buti nalang andyan mga pamilya ko. Fiona has been through a lot of hard times, especially last year and I´m so proud. She was able to rise up again, that's why from her song “ Rise Up,” I'm emotional in that song, kasi napagdaanan niya lahat ng bad phase last year,” sabi ni Sheila Vargas, nanay ni Fiona.

Para naman kay Fiona ang kanyang ina ang kanyang inspirasyon sa hamon ng buhay at patuloy na pag-abot ng pangarap gaya ng dream performance sa ASAP.

Live na mapapanood ang ASAP Natin‘To sa Milan sa September 10. Ito ang pangalawang ASAP sa Italya para ipakita ang world class acts ng ABS-CBN talents at local performers mula sa Europa.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Germany, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.