'Dirty Linen': Leona admits to killing Olivia

Leona (Janice de Belen) has admitted that she killed Olivia (Dolly de Leon) in the latest episode of "Dirty Linen" aired last August 23, 2023. ABS-CBN.

MANILA -- Leona (Janice de Belen) has admitted that she killed Olivia (Dolly de Leon) in the latest episode of "Dirty Linen" aired Wednesday.

In an encounter with Alexa (Janine Gutierrez), Leona had no choice but to tell what happened to the maid.

"Si Aidan ang pumatay sa Mommy ko kaya kahit ibigay niya pa ang lahat ng pagmamahal niya at buong puso niya sa'kin, tatapak-tapakan ko lang 'to hanggang sa tuluyan siyang mabaliw, dahil mamatay tao si Aidan," Alexa said.

"Walang pinatay si Aidan, hindi siya mamamatay tao. Ako, ako ang pumatay sa nanay mo, ako ang pumatay kay Olivia," Leona revealed.

Leona said that she felt betrayed when she found out that Olivia is pregnant with Carlos' baby.

"Nagtiwala ako sa nanay mo, pinagkatiwala ko si Aidan sa kanya pero trinaydor niya ako. Nung nabaril ni Aidan nanay mo, hindi pa siya patay nun, I wanted to help her, gusto ko siyang tulungan, gusto ko siyang dalhin sa ospital," Leona said.

"Nung malaman ko na si Carlos ang tatay nung pinagbubuntis niya, nandilim 'yung paningin ko, hindi pwede, nagtraydor sila, trinaydor ako ng nanay mo, trinaydor niya ako, nandilim 'yung paningin ko," she added.

"I wanted to hurt Carlos, I wanted to hurt him so bad pero paano, mahal ko si Carlos, ayokong masira 'yung pamilya namin kaya I have to decide, nanay mo 'yung pinatay ko, pinatay ko si Olivia, pinatay ko siya."

Alexa insisted that Olivia was raped and should've helped her mother instead.

"Hayop ka, hindi ginusto ng Mommy ko ang nangyari sa kanya, hindi niya ginusto 'yun. 'Yung demonyong asawa mo ang gumahasa sa kanya," Alexa said.

"Eh bakit hindi niya sinabi sa akin, bakit hindi siya lumapit sa akin at sinabi na Carlos ang gumahasa sa kanya," Leona replied.

The protagonist noted that it was unnecessary to hurt others but Leona replied that they were just collateral damage.

"Pagkatapos ano? Tutulungan mo siya? Imposible. Baka 'pag doon pa lang mismo, paglapit niya sa'yo pinatay mo na siya at nandamay ka pa ng ibang tao, ibang pamilya, pati ang sarili mong anak dinamay mo, si Aidan, hayop ka," Alexa stressed.

"'Yung mga ibang tao, wala 'yun, collateral lang sila, mga pakielamero kasi sila eh, but Aidan, I needed to protect him, I needed to protect my son, wala siyang kasalanan, I needed to protect him," Leona replied.

"Ikaw, ikaw ang gumulo sa buhay ni Aidan, ikaw ang gumulo sa anak ko, kayo ng mga kasama mo, kayo ang dahilan kung bakit tayo umabot sa ganitong sitwasyon, kung bakit nandirito ngayon, kung bakit ka nandidiyan ngayon, kaya tayo nandirito dahil sa mga kasama mo, dahil hindi kayo maka-move on," she added.

"Move on? Walang makaka-move on hangga't walang hustisya. Kung hindi man namin makuha sa buhay na ito, sa impyerno kayo sisingilin," Alexa said.

Meanwhile, the remaining members of #TeamResbak, Max (Christian Bables), Olan (Joel Torre), and Lala (Jennica Garcia) were able to track Alexa's whereabouts and started to plan how they will rescue her.

“Dirty Linen,” now down to its last week, airs on Kapamilya Channel, Jeepney TV, A2Z, TV5, Kapamilya Online Live, iWantTFC, and TFC.

RELATED VIDEO: